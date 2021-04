Unbekannte säbeln sich durch Institutsgarten in Marburg

Jetzt teilen:

MARBURG - Irgendwer hat über die Osterfeiertage im Garten des soziologischen Instituts in der Ketzerbach in Marburg einen umfangreichen Baum- und Strauchschnitt vorgenommen - und damit "nachhaltig und wesentlich die Funktion und vor allem das Aussehen der Pflanzen verändert", wie die Polizei Marburg in ihrer Mitteilung messerscharf kombiniert.

Außerdem lag für diesen Schnitt - abgesehen von dem ohnehin nicht mehr zulässigen Zeitpunkt für den Baum- und Strauchschnitt - auch keine Genehmigung. Was den oder die Täter zu der Aktion trieb, ist derzeit reine Spekulation. Das Holz blieb aus ebenfalls unbekannten Gründen zurück. Möglicherweise blieb es aber auch wegen einer Störung der Handlungen liegen. Art und Umfang der Arbeiten deuten auf eine Vorbereitung, insbesondere auf eventuell "motorisierte Schneidapparate" hin.

Wer hat zwischen Donnerstag, 1. April und Dienstag, 6. April, entsprechende Beobachtungen an dem Garten gemacht und kann Hinweise geben? Polizei Marburg, Telefon 0 64 21-40 60.