Unbekannte zünden Radlader an

Marburg (red). Aufgrund der ersten Ermittlungen geht die Kripo Marburg nach dem Brand eines Radladers derzeit von Brandstiftung aus. Der Gesamtschaden durch das Feuer auf einem Betriebsgelände einer Baufirma in der Straße "Am Krekel" beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 50 000 Euro. Der Brand wurde in der Nacht zum Donnerstag, 14. Mai, gegen 02.15 Uhr gemeldet. Neben der Feuerwehr aus Ockershausen rückte auch zwei Fahrzeuge aus Cappel an. Auf dem Gelände wurden zusätzlich diverse Baumaterialien und ein Zaun beschädigt.

Die Polizei fragt, wer zur Tatzeit auf dem Gelände oder auch in unmittelbarer Tatortnähe der Baufirma verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kripo Marburg, Telefon 0 64 21-4060 entgegen.