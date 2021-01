Ungewöhnlicher Diebstahl: In Marburg hat ein Unbekannter aus einem Keller 20 Kilogramm tiefgekühltes Fleisch mitgehen lassen.

Auf Tiefkühlfleisch hatte es ein Dieb in Marburg abgesehen. Symbolfoto: Friso Gentsch

MARBURG - Einen eher ungewöhnlichen Diebstahl hatte die Polizei in Marburg am Wochenende zu verzeichnen: Ein Unbekannter hatte es auf tiefgekühltes Fleisch abgesehen.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag in der Zeit zwischen 9 Uhr und 17 Uhr am Montag. Wie die Polizei berichtet, war der Dieb in den Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses im Damasckeweg eingestiegen. Dort erbeutete er rund 20 Kilogramm tiefgekühlte Fleischwaren.