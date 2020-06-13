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Samstag, 13.06.2020 - 12:30
2 min

Uni Marburg: Dozentin vermisst ihre Studenten

Das Sommersemester an der Philipps-Universität Marburg ist von der Online-Lehre geprägt. Das hat auch Vorteile ...

Von Manfred Hitzeroth
Dozentin Dr. Christiane Rokitzki steht im leeren Übungsraum der Universität vor dem auf die Leinwand projizierten Video, in dem Studentin Philippa Engler die im Seminar erarbeiteten Inhalte in einer Übungspräsentation umsetzt. Foto: Manfred Hitzeroth

Dozentin Dr. Christiane Rokitzki steht im leeren Übungsraum der Universität vor dem auf die Leinwand projizierten Video, in dem Studentin Philippa Engler die im Seminar erarbeiteten Inhalte in einer Übungspräsentation umsetzt. Foto: Manfred Hitzeroth

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