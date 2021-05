Uni Marburg hat einen neuen Kanzler

Dr. Thoralf Held (53) studierte Mathematik, Physik und Astronomie an der Pädagogischen Hochschule Erfurt und der Friedrich-Schiller-Universität Jena.

Der gebürtige Thüringer promovierte auf dem Gebiet der Festkörpertheorie am Lehrstuhl für Theoretische Physik der Pädagogischen Hochschule Erfurt. Parallel dazu absolvierte Held ein Referendariat für das Lehramt an Gymnasien an der mathematisch-naturwissenschaftlichen Spezialschule in Erfurt.

Nach mehrjähriger Tätigkeit als Kanzler und Geschäftsführer der International School of Management gGmbH (ISM), einer staatlich anerkannten privaten Wirtschaftshochschule mit Sitz in Dortmund, übernahm er im Jahr 2010 als Geschäftsführer der bundesweit tätigen Euro-Schulen-Organisation (ESO) die Verantwortung für die beiden Geschäftsbereiche Studium und Ausbildung.

Seit dem 1. Juni 2013 war Thoralf Held Kanzler der Ernst-Abbe-Hochschule in JenaDie 1991 gegründete Hochschule ist die größte Hochschule für Angewandte Wissenschaft in Thüringen und bietet Studiengänge vor allem in den Bereichen Technik, Wirtschaft, Soziales und Gesundheit an. Er wurde 2020 für eine weitere Amtszeit wiedergewählt.