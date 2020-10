Uniklinik verschärft Besucherregeln

Jetzt teilen:

MARBURG - Das Marburger Uniklinikum verschärft aufgrund der aktuellen Infektionslage im Landkreis wieder die Besucherregeln. Zutritt gibt es Donnerstag, 22. Oktober, nur noch in konkreten Ausnahmefällen.

"Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens ist es notwendig, bis aufweiteres die Besuche in unserem Klinikum einzuschränken. Mit diesem Schritt schützen wir bestmöglich unsere Patientinnen und Patienten und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor möglichen Infektionen und Kontakt mit dem Corona-Virus", erklärt Professor Harald Renz als ärztlicher Geschäftsführer am Mittwochmorgen in einer Pressemitteilung.

Mit der Einschränkung des Besuchs auf wenige Ausnahmen folgen das Klinikum der aktuellen Verordnungslage des Landes Hessens. So ist das Haus dazu verpflichtet, die Besucherregelungen an das aktuelle Infektionsgeschehen anzupassen.

Die Regelungen entsprechen dem Vorgehen, welches aus den Monaten März bis Mai bekannt ist: Werdende Vätern oder andere Vertrauens- und Bezugspersonen erhalten Zugang zum Klinikum, ebenso wie Blutspender, Besucher und Angehörige von Palliativpatienten sowie Seelsorger, Rechtsanwälte, Notare und sonstige Personen, denen aus beruflichen Gründen oder aufgrund hoheitlicher Aufgaben der Zugang gewährt werden muss. Zudem kann in besonderen medizinischen Konstellationen der Zutritt durch behandelnde Ärzte gewährt werden.