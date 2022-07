Uniklinikum-Mitarbeiter streiken erneut in Marburg

Am Mittwoch und Donnerstag, 13. und 14. Juli ruft die Gewerkschaft Verdi die Mitarbeiter der Uniklinik am Standort Marburg wieder zum Streik auf. Achivfoto: Oliver Schepp

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG/GIESSEN - Mitarbeitende des Marburger Universitätsklinikums wollen nach Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ab Mittwoch, 13. Juli, für zwei Tage die Arbeit niederlegen.

Seit der Kündigung von Verträgen mit dem Land Hessen durch den privaten Betreiber herrsche eine große Unsicherheit am Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM), teilte Verdi am Montag mit. Viele Beschäftigte fragten sich, was der Konzern plane.

Lesen Sie auch: Mittelhessen-Wetter: Sieben Tage lang kein Regen

Durch die Kündigung der Vereinbarung seien ab dem kommenden Jahr Ausgliederungen und Kündigungen möglich, zudem laufe die Übernahme der Auszubildenden aus. Mit dem erneuten Warnstreik unterstreiche die Gewerkschaft die Forderung nach einem Tarifvertrag zur Beschäftigungssicherung.

Verknüpfte Artikel

Verdi hatte bereits am 23. Juni zu einem ganztägigen Warnstreik an beiden Standorten aufgerufen. Dieses Mal sollen die Beschäftigten in Marburg streiken. Dort werde es ab der Frühschicht am Mittwoch bis zum Ende der Spätschicht am Donnerstag, 14. Juli, "zu weitreichenden Einschränkungen kommen", erklärte die Gewerkschaft.

Kundgebungen auf Lahnbergen und in der Stadt

Das Land Hessen hatte im Januar erklärt, das UKGM für zehn Jahre mit bis zu rund einer halben Milliarde Euro zu fördern, um die Entwicklung des privatisierten Uniklinikums abzusichern. Die Rhön-Klinikum AG, Eigentümer des UKGM, stellte die mit dem Land erzielte Einigung im Mai jedoch wieder in Frage.

Die Kundgebung am 13. Juli beginnt um 11 Uhr vor dem Mutter-Kind-Zentrum in Marburg. Am 14. Juli findet die Streikkundgebung ab 10 Uhr vor dem Erwin-Piscator-Haus in der Biegenstraße statt.