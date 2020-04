Ursel ist eine verspielte Katze

Katze Ursel liebt das Spiel mit Bällchen. Foto: Birgit Schönig

MARBURG-CAPPEL (en). Ursel hat ein hübsches silberfarbenes Fell mit schwarzen Tupfen und wurde 2017 geboren. Die junge "Ägyptische Mau" wurde aus persönlichen Gründen im Marburger Kreistierheim abgegeben und ist eine rassebedingt sehr aktive und verspielte Katze.

Über Aufmerksamkeit und Beschäftigung freut Ursel sich sehr. Vor allem Bällchen in aller Form und Farbe haben es der zierlichen Samtpfote angetan. Enthusiastisch versucht Ursel sie zu fangen. Menschen, die mit ihr spielen, sammeln auf jeden Fall Pluspunkte bei der kleinen Ballfanatikerin.

Ursel leckt und kratzt sich immer mal wieder das Fell und auch die Haut auf, weshalb sie stellenweise etwas gerupft aussieht. Derzeit werden bei ihr noch verschiedene Behandlungsmethoden ausprobiert.

Zurzeit kann Ursel mit Artgenossen nichts anfangen. Es ist daher noch nicht ganz sicher, ob und wie weit sie sich künftig auf andere Katzen einlassen mag. Momentan faucht sie energisch, wenn sich eine andere Katze aus ihrem Zimmer in ihre Nähe begibt. Das Tierheim wünscht sich für Ursel eine Wohnungshaltung und Menschen, die viel Zeit zum Spielen und Kuscheln für sie haben. Natürlich wäre ein gesicherter Balkon und Garten toll.

Wer sich für die niedliche Ursel interessiert, kann sie im Kreistierheim in Cappel im Gewerbegebiet "Im Rudert" kennenlernen. Um die Mitarbeiter vor dem Coronavirus zu schützen, hat das Tierheim bis voraussichtlich zum 15. April vorsorglich für Besucher geschlossen. Einzelne Termine zur Vermittlung eines Tieres können jedoch telefonisch unter der Nummer 0 64 21- 4 67 92 oder per E-Mail an tierheim@marburg.de vereinbart werden; das Büro ist freitags, samstags und sonntags von 15 bis 17 Uhr geöffnet.