Verblendung: Stadt Marburg übergibt Installation

Winkelprofile verblenden das Kriegerdenkmal für die Marburger Jäger aus dem Jahr 1923. Die Kunstinstallation von Heiko Hünnerkopf erinnert an die Opfer der Marburger Jäger und regt dazu an, in den Dialog zu treten. Foto: Birgit Heimrich i.A. d. Stadt Marburg

MARBURG - Kritischer Dialog statt Vergessen: Die Marburger Jäger waren im 19. und 20. Jahrhundert unter anderem an der Ermordung der Herero und Nama in Namibia und an Kriegsverbrechen in Belgien beteiligt. Die Kunstinstallation "Verblendung" von Heiko Hünnerkopf soll daher nun im Schülerpark einen Kontrapunkt zum Jägerdenkmal setzen - und zur Auseinandersetzung mit der Geschichte anregen.

"Die Gedenkinstallation ,Verblendung' erzeugt eine starke und auffallende Wirkung im Herzen der Stadt. Das Kunstwerk ist ein kritischer Kommentar zum Jägerdenkmal, der sich mit der Geschichte auseinandersetzt, statt sie zu verdecken - das ist optisch von Heiko Hünnerkopf sehr gut umgesetzt", sagt Marburgs Oberbürgermeister Thomas Spies. Es gehe um die Folgen, die der europäische Kolonialismus für die Welt hatte und um die Erinnerung daran.

Erinnerung an die Folgen des Kolonialismus

Die Installation wird zum Weltfriedenstag, am Mittwoch, 1. September, um 17 Uhr offiziell an die Stadtgesellschaft übergeben. Die Einweihung findet statt am Denkmal im Ludwig-Schüler-Park. Interessierte sind eingeladen, um Voranmeldung unter kultur@marburg-stadt.de wird gebeten - die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt.

Das Jägerdenkmal ist eine Säule in einem Marburger Park. Die "Verblendung" von Künstler Heiko Hünnerkopf aus Wertheim hält Abstand, lässt das Denkmal physisch unberührt - greift aber optisch ein: Winkelprofile sind in zwei Halbkreisen vor der Säule installiert. Je nach Blickwinkel verblenden sie das Jägerdenkmal teilweise oder sogar komplett. An den Winkelprofilen sind Erinnerungstafeln angebracht, die über die Opfer des Hessischen Jägerbataillons Nr. 11 informieren.