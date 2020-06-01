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Montag, 01.06.2020 - 19:00
3 min

Verein in Caldern macht Cidre aus alten Apfelsorten

Über das Regionalbudget bekommt der Verein Kloster Cidre Caldern eine finanzielle Förderung zur Herstellung eines Premium-Produkts.

Von Götz Schaub
Peter Momper (v.r.), Dr. Norbert Clement, Franziska Ta Van, Gerd Daubert und Frank Staubitz freuen sich, dass der junge Verein den Versuch unternehmen kann, Cidre in größeren Mengen herzustellen. Foto: Götz Schaub

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