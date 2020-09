Vereine in Marburg-Biedenkopf beweisen Kreativität in Corona-Zeiten

Auszeichnung für kreative Ideen während der Corona-Pandemie: Der Landkreis Marburg-Biedenkopf hat fünf Gruppen ausgezeichnet, die mit ihren Ideen einen Beitrag zur Stabilisierung der Zivilgesellschaft geleistet haben. Foto: Landkreis Marburg-Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (red). Der Landkreis Marburg-Biedenkopf hat fünf kreative Ideen ausgezeichnet, die während der Corona-Pandemie dazu beitragen, die Arbeit der Vereine, Gruppen oder Initiativen am Leben zu halten. Preisträger sind die Trachtengruppe Breidenbach, der Turnverein Hartenrod, die Kinderbibelwoche Lohra, der Posaunenchor der evangelischen Stadtmission Marburg und die Kinder- und Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Wittelsberg. Sie erhalten ein Preisgeld in Höhe von je 1000 Euro.

Insgesamt 43 Gruppen, Vereine, Organisationen und Einzelpersonen aus dem Landkreis und aus unterschiedlichen Bereichen hatten sich beworben.

"Ziel des Preises war es zu zeigen, dass Vereine, Gruppen, Initiativen und Einzelpersonen kreative Aktionen oder Ideen auch während der Corona-Pandemie erarbeitet haben. Wir haben Ansätze, Angebote, Ideen oder Projekte, die originell und beispielgebend sind oder anderen helfen mit dem Preis ausgezeichnet", sagte der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow (CDU) bei der Preisverleihung. Jede dieser Ideen leiste einen Beitrag zur Stabilisierung der Zivilgesellschaft und trage zum Zusammenhalt bei, betonte Zachow.

Die Trachtengruppe Breidenbach hat an der "Klopapier-Challenge der Trachtengruppen" teilgenommen und dazu ein Video erstellt, das Menschen auch während der Pandemie ein Lächeln entlocken soll: "Auf der Suche nach dem weißen Gold - dos Bärebicher Klobabeier" heißt der Titel des Videos. Außerdem hat die Gruppe seit der Pandemie wöchentlich Beiträge über "Breidenbacher Geschichte, Gedichte und Erzählungen" veröffentlicht. Die Trachtengruppe Breidenbach steht damit stellvertretend für viele Trachtengruppen aus dem Landkreis, die während der Corona-Zeit weiter ihre Arbeit geleistet oder sich mit Videos an der Klopapier-Challenge beteiligt haben.

Unter dem Motto "Schatzsuche - Bewegung & Spaß trotz Corona" hat das Kinder-Turn-Team des Turnvereins (TV) Hartenrod während der Corona-Pandemie unter anderem eine aufwendige Schatzsuche unter "Corona-Bedingungen für jedermann" organisiert. Jeder der Lust hatte, egal ob jung oder alt, war dazu eingeladen, an der Schatzsuche teilzunehmen. Dabei konnten Laufkarten auf der Homepage des Vereins heruntergeladen werden. Durch die vom Turn-Team angebrachten Wegweiser führte eine Strecke immer von Punkt zu Punkt. An jedem neuen Hinweisschild gab es eine Bewegungsaufgabe zu absolvieren, bevor es weiterging. Der TV Hartenrod steht damit stellvertretend für viele Sportvereine im Landkreis, die mit kreativen Ideen wie etwa Online-Angeboten, weiter zu Sport und Bewegung animiert haben.

Der Posaunenchor der evangelischen Stadtmission Marburg erfreut die Menschen auch in der Corona-Zeit mit Musik. Die Bläser musizieren einmal pro Woche unter freiem Himmel in Marburg. Schwerpunkte sind dabei das Musizieren für Menschen in Altenheimen sowie die Beteiligung an Gottesdiensten unter freiem Himmel.

Die Leitung der Kinder- und Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Ebsdorfergrund-Wittelsberg sorgt mit Online-Unterricht dafür, dass Jugendlichen der Erwerb von Abzeichen der Kinder- und Jugendfeuerwehr unter Beachtung der Corona-Regeln ermöglicht wird.

Die Kinderbibelwoche der evangelischen Kirchengemeinde und des CVJM in Lohra sind ebenfalls Preisträger: Mit Live-Streams und von den Ehrenamtlichen selbst gedrehten Videos der biblischen Geschichten wurde Unterhaltung geboten. Dafür haben die Beteiligten den Gemeindesaal als Ton- und Fotostudio umgewandelt, in dem Texte eingesprochen und knapp 80 Fotos von Playmobilfiguren geschossen wurden. Bilder und Ton wurden anschließend kombiniert. So entstanden eigene Videoclips zu biblischen Geschichten.