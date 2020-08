Symbolbild. Archivfoto: Picture Factory/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Am Samstag suchte die Polizei nach einem älteren Mann, der am Samstagmorgen aus einem Altenwohnheim in Fronhausen/Lahn verschwunden war.

Der Vermisste fiel im Laufe des Tages einer Polizeistreife in Bad Schönborn auf und wurde wohlbehalten in Obhut genommen.