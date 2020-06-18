Donnerstag,
18.06.2020 - 05:00
2 min
Versuchter Totschlag und Körperverletzung?
Drei Männer müssen sich vor dem Marburger Landgericht wegen Angriff in Park verantworten. Aussagen liegen weit auseinander.
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