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Donnerstag, 18.06.2020 - 05:00
2 min

Versuchter Totschlag und Körperverletzung?

Drei Männer müssen sich vor dem Marburger Landgericht wegen Angriff in Park verantworten. Aussagen liegen weit auseinander.

Von Florian Lerchbacher
Blick auf den See im Stadtallendorfer Heinz-Lang-Park. Hier kam es zu der gewaltsamen Auseinandersetzung, die nun als versuchter Totschlag vor Gericht verhandelt wird. Foto: Thorsten Richter

Blick auf den See im Stadtallendorfer Heinz-Lang-Park. Hier kam es zu der gewaltsamen Auseinandersetzung, die nun als versuchter Totschlag vor Gericht verhandelt wird. Foto: Thorsten Richter

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