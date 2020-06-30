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Dienstag, 30.06.2020 - 12:20
4 min

Verwaist, ausgesetzt, halb verhungert

Hätte niemand die kleinen Kätzchen gefunden wären sie gestorben. Im Marburger Tierheim werden aktuell 40 Katzenbaby aufgezogen.

Von Nadine Weigel
Die kleinen Kätzchen sind nur drei von 40, die gerade im Tierheim Marburg aufgepäppelt werden. Tierheimleiterin Maresi Wagner (kleines Bild) mit Kätzchen "Dot", dessen Mutter und Geschwister ertrunken sind. Fotos: Nadine Weigel

Die kleinen Kätzchen sind nur drei von 40, die gerade im Tierheim Marburg aufgepäppelt werden. Tierheimleiterin Maresi Wagner (kleines Bild) mit Kätzchen "Dot", dessen Mutter und Geschwister ertrunken sind. Fotos: Nadine Weigel

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Fotos
Die kleinen Kätzchen sind nur drei von 40, die gerade im Tierheim Marburg aufgepäppelt werden. Tierheimleiterin Maresi Wagner (kleines Bild) mit Kätzchen "Dot", dessen Mutter und Geschwister ertrunken sind. Fotos: Nadine Weigel

Die kleinen Kätzchen sind nur drei von 40, die gerade im Tierheim Marburg aufgepäppelt werden. Tierheimleiterin Maresi Wagner (kleines Bild) mit Kätzchen "Dot", dessen Mutter und Geschwister ertrunken sind. Fotos: Nadine Weigel

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