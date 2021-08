Verwaltung zum Reinhören

Auf die Ohren für Marburg: Der Podcast "Hör mal Marburg" erscheint nun seit einem Jahr alle 14 Tage und informiert über das, was die Stadtverwaltung macht. Foto: Simone Batz/Stadt Marburg

MARBURG - In Marburg gibt es seit einem Jahr etwas auf die Ohren: Die Stadt hat im Sommer 2020 den Podcast "Hör mal Marburg" gestartet. Und der kommt gut an - zunehmend mehr Menschen informieren sich in der Audio-Reihe über Bewegungsangebote, Klimaschutzprojekte, Jugendarbeit und vieles mehr.

Was ist eigentlich das Bildungsbauprogramm BiBaP? Was tut Marburg in Sachen Klimaschutz? Wie werden Dialog, Vielfalt, Ehrenamt und Einzelhandel gefördert? Und welche Angebote hat eigentlich die Stadtbücherei? Mit diesen und vielen anderen Themen aus der täglichen Arbeit der Marburger Stadtverwaltung befasst sich der Podcast "Hör mal Marburg" alle 14 Tage. In jeder Folge geht es um ein anderes Thema. Die Dezernenten und die Fachleute aus der Verwaltung erklären im Podcast kurz und knackig, wie und warum Projekte umgesetzt werden und welche vielfältigen Angebote die Stadt Marburg ihren Bürgern macht.

Ganz aktuell berichten junge Auszubildende in "Hör mal Marburg" darüber, warum sie eine Ausbildung bei der Stadt machen, was sie dort lernen - und für welchen der 16 Ausbildungsberufe in der Stadtverwaltung sie sich entschieden haben.