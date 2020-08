Viele Anträge der Fraktionen

Jetzt teilen:

MARBURG - Am Freitag, 11. September, tagt erstmals nach der Sommerpause wieder der Kreistag. „In Absprache mit dem Ältestenrat und im Benehmen mit dem hauptamtlichen Kreisausschuss habe ich mich dazu entschieden, die Sitzung erneut in der Stadthalle in Stadtallendorf stattfinden zu lassen“, sagt der Kreistagsvorsitzende Detlef Ruffert. Dort kann man aufgrund der Größe der Stadthalle die Corona-Vorgaben am besten umsetzen.

Bei den Tagesordnungspunkten 7 bis 16 von insgesamt 18 handelt es sich ausschließlich um Anträge der Fraktionen. Sechsmal bittet „Die Linke“ um Gehör, wobei vier Anträge als Resolution verabschiedet werden sollen.

Konkreter für den Landkreis wird es mit einem Antrag auf Einrichtung eines „Runden Tischs“ zum Thema „Wasserpolitik, Trinkwassermangel, Dürre und Gegenmaßnahmen im Landkreis“.

Zudem will „Die Linke“ den Kreisausschuss in Zusammenarbeit mit der Stadt Marburg bitten, Möglichkeiten zu prüfen, den Betrieb der Marburger Molkerei unter öffentlicher Regie weiterzuführen, nachdem im Mai bekannt geworden war, dass die Molkerei liquidiert werden soll.

Die AfD will unter anderem, dass die Arbeit der Hebammen nicht nur wertgeschätzt wird, sondern will dafür sorgen, dass Hebammen im Landkreis vernünftige Arbeitsbedingungen und besondere Unterstützungen in der Corona-Zeit vorfinden.

Pro begleiteter Geburt von Frauen aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf soll der Kreis für das Jahr 2020 eine finanzielle Unterstützung von 200 Euro gewähren. Bisher waren es 100 Euro.

Die Grünen wie auch die Koalition aus CDU und SPD beschäftigen sich mit dem Weiterbau der A 49.

Die Themen werden zunächst in den Ausschuss-Sitzungen behandelt. Der Haupt- und Finanzausschuss tagt am Montag, 7. September, ab 15 Uhr im Kreisverwaltungsgebäude.