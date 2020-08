Vollsperrung der Marburger Südspange steht an

Der Bereich der Marburger Südspange zwischen der Kreuzung mit der Beltershäuser Straße und den B 3-Zufahrten erhält am kommenden Wochenende eine neue Asphaltdecke. Das passiert dann bei einer Vollsperrung der wichtigen Verkehrsader der Universitätsstadt. Foto: Edgar Meistrell

Marburg. Eine der Hauptverkehrsadern von Marburg ist an den kommenden beiden Wochenenden jeweils komplett gesperrt. Dann gehen die seit Mitte Juli laufenden Bauarbeiten an der rund 50 Jahre alten Straße mit ihren drei Brückenbauwerken und den beiden B 3-Zufahrten in die nächste Phase.

Nach Angaben der Straßenbauverwaltung Hessen Mobil seien die Arbeiten im Zeitplan. Das bedeutet, dass zum Ende der ersten Bauphase am kommenden Wochenende (7. bis 9. August) die Südspange zwischen der Kreuzung Beltershäuser Straße und der B 3-Anschlussstelle Marburg-Süd (Fahrtrichtung Norden) voll gesperrt wird.

Diese Sperrung gilt von Freitagnachmittag, 7. August, ab etwa 15 Uhr, bis zum Montagmorgen, 10. August, gegen 5 Uhr.

Auch Radler und Fußgänger werden umgeleitet

Das gilt dann nicht nur für den Autoverkehr, sondern auch für Radfahrer und Fußgänger, die die Baustelle bisher fast ungehindert passieren konnten.

Die erste Asphaltschicht auf der B 3-Zufahrt der Südspange in Richtung Norden ist bereits eingebracht. Am kommenden Montag sollen die Arbeiten in diesem Bereich planmäßig enden. Dann wechselt die Baufirma auf die andere Auf- und Abfahrt der Bundesstraße. Ab der kommenden Woche ist die B3-Zufahrt von der Südspange in Richtung Gießen für rund vier Wochen wegen Bauarbeiten komplett gesperrt.

Grund für die Komplettsperrung ist die Fahrbahnsanierung in diesem Bereich. In den vergangenen Wochen hatte die Baufirma bei der Auf- und Abfahrt in Fahrtrichtung Kassel die bisherige Asphaltschicht abgetragen, den Untergrund und die Straßenrändern erneuert.

Dort ist in diesen Tagen bereits die neue Asphaltschicht aufgetragen worden. Dann wird auf dem Streckenabschnitt zwischen der B 3-Brücke und der großen Kreuzung am Einkaufszentrum in Cappel die alte Asphaltschicht abgefräst. Und es gibt die neue Schicht gleich drauf. Die Bauarbeiter werden Sonderschichten einlegen, damit der Verkehr dann ab Montag wieder mit Einschränkungen laufen kann.

DIE BAUSTELLE Mit Beginn der Sommerferien sind die rund viermonatigen Arbeiten an der Südspange in Marburg gestartet. Das Projekt ist in verschiedene Phasen aufgeteilt und bringt unterschiedliche Sperrungen mit sich. Bis Oktober komplett dicht ist die Auffahrt auf die Südspange aus Richtung Ockershausen/Gisselberg. Es gibt eine Einbahnregelung aus Richtung Cappel. In den vergangenen Wochen ist die Auf- und Abfahrt der B 3 aus Richtung Süden saniert worden. Ab kommender Woche folgt das Gegenstück in Fahrtrichtung Gießen. Jeweils mit Vollsperrung. Hessen Mobil lässt auf der rund 50 Jahre alten Straße die Fahrbahnen erneuern. Zudem muss die Lahnbrücke saniert werden. Es gibt neue Ampelanlagen und eine weitere Optimierung der Fahrstreifen zur Verbesserung des Verkehrsflusses.

Ziel von Hessen Mobil war es immer, den Verkehr so gering wie möglich zu belasten, teilte Sprecherin Sonja Lecher mit. Darum finden die beiden Vollsperrungen auch in den Sommerferien statt.

Da Anfang der Woche die neue Fahrbahnmarkierung aufgetragen wird, kommt es am Montag, 10. August, und Dienstag, 11. August, zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen, wie beispielsweise verengten Fahrbahnbreiten.

Die B 3-Anschlussstelle Marburg-Süd in Richtung Norden/Kassel bleibt am Montag, 10. August, noch voll gesperrt.

Die zweite Bauphase dieser noch bis in den Oktober hinein dauernden Sanierungsarbeiten beginnt am Dienstag, 11. August. Dann verlagert sich der Baustellenbereich auf der Südspange in den Bereich der Kreuzung Am Krekel/B 3-Anschlussstelle Richtung Gießen.

Das heißt, die Sperrung der B 3-Anschlussstelle in Richtung Norden wird im Laufe des Dienstags, 11. August, wieder aufgehoben. Die Ausfahrt von der B 3 aus Richtung Gießen kommend nach Marburg-Süd sowie die Auffahrt von der L 3125 auf die B 3 in Fahrtrichtung Kassel ist dann wieder möglich.

Mit einer Ausnahme: Aus Richtung Am Krekel kommend bleibt die Auffahrt auf die B 3 in Fahrtrichtung Kassel auch während der zweiten Bauphase gesperrt. Denn durch diese Linksabbieger könnte sich in der Baustellensituation der Verkehr zu stark zurückstauen. Zugleich wird ab Dienstag, 11. August, die B 3-Anschlussstelle Marburg-Süd in Richtung Süden/Gießen voll gesperrt.

Die Ausfahrt von der B 3 aus Richtung Kassel kommend nach Marburg-Süd sowie die Auffahrt von der Südspange auf die B 3 in Fahrtrichtung Gießen ist daher in dieser Bauphase nicht möglich - und das für rund vier Wochen.

Busse fahren nicht

über den Krekel

Die zweite Wochenendsperrung beginnt dann am Freitagnachmittag, 14. August, ab etwa 15 Uhr. Sie dauert dann wieder bis zum Montagmorgen gegen 5 Uhr.

An jenem Wochenende ist der Bereich der Kreuzung Am Krekel/B 3-Anschlussstelle Richtung Gießen der Schwerpunkt der Arbeiten.

Ab dem ersten Schultag, 17. August, ist die Südspange ab 5 Uhr wieder befahrbar. Auch in diesem Bereich wird nach der Fahrbahnerneuerung die neue Fahrbahnmarkierung aufgetragen, wodurch es am Montag, 17. August, zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen wird.

Während der Bauarbeiten sind die jeweiligen Umleitungsstrecken ausgeschildert. Betroffen sind von den Beeinträchtigungen auch die Buslinien, die über die Straße Am Krekel fahren, wie die Fernlinie 383, die zwischen Gladenbach und Marburg verkehrt.

Autofahrer, die aus dem Bereich Ockershausen in Richtung Süden auf die B 3 wollen, müssen auch in den kommenden Wochen die Strecke über Gisselberg und Niederweimar nutzen, um dann dort nahe dem Kieswerk auf die Bundesstraße einbiegen zu können.