Vor einer roten Ampel in Marburg setzt es Schläge

Die Polizei sucht nach einer Drängelei auf der Marburger Stadtautobahn und einem anschließenden Streit vor einer roten Ampel an der Südspange nach Zeugen.

Marburg (ll). Was mit einem dichten Auffahren auf der Marburger Stadtautobahn am Dienstagmittag, 2. Juni, begann, setzte sich in einer Schlägerei vor einer roten Ampel an der Südspange fort und endete mit einem Polizeieinsatz.

Die Polizei sucht Zeugen eines Geschehens, das auf der Stadtautobahn in Fahrtrichtung Gießen zwischen den Anschlussstellen Marburg-Mitte und Marburg-Süd begann und sich an der roten Ampel an der Südspange fortsetzte. Auf der Autobahn ging es nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen um ein zunächst extrem dichtes Auffahren und um ein anschließendes Überholen mit beleidigender Gestik. Diesen Vorfall könnten Lastwagenfahrer beobachtet haben, vermutet Polizeisprecher Martin Ahlich. Tatzeit war am Dienstag etwa gegen 12.05 Uhr.

Beteiligt waren ein auf der linken Spur fahrender grauer VW Polo und ein diesem folgender weißer Renault Twingo. Der Twingo ist aufgrund der Aufschrift als Lieferdienst auffällig. Der Polofahrer konnte im Rückspiegel die Abblendlichter des Renault nicht mehr sehen, weil dieser schlichtweg so nah auffuhr, so gab er es gegenüber der Polizei an. Gehupt habe der Twingofahrer wohl nicht.

Als der Polo an den Lastwagen vorbei war und rechts rüberfuhr, überholte der Twingo. Beide Wagen verließen die Autobahn an der Anschlussstelle Marburg-Süd und standen dann vor der roten Ampel. Dort stiegen beide Fahrer aus.

Der Twingofahrer versetzte nach kurzem verbalen Austausch dem 65 Jahre alten Polofahrer zwei Schläge und fuhr danach weiter.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Welcher Lastwagenfahrer hat das Fahrverhalten und das Verhalten des Twingofahrers auf der Stadtautobahn gesehen? Wer hat die Auseinandersetzung an der Ampel an der Ausfahrt Marburg Süd beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marburg, Telefon 0 64 21-40 60, in Verbindung zu setzen.