Waldbrand an der Marburger Panoramastraße

Am Ostersamstag kam es an der Panoramastraße, in der Nähe des Sendeturms, in Marburg zu einem Waldbrand. Foto: Klaus P. Andrießen

Marburg (crö). Am Ostersamstag kam es an der Panoramastraße, in der Nähe des Sendeturms, in Marburg zu einem Waldbrand.

"Zunächst wurden der Leitstelle über Notruf verschiedene Einsatzstellen zum Waldbrand gemeldet, sodass eine umfangreiche Alarmierung der Feuerwehr Marburg erfolgte. Nach der ersten Erkundung stand schnell fest, dass sich der Brand oberhalb der Panoramastraße, in Höhe des Sendeturms befand", teilte die Feuerwehr Marburg nach dem Einsatz auf ihrer Facebook-Seite mit. Vermutlich durch ein außer Kontrolle geratenes Lagerfeuer wurde der Waldrand oberhalb der Panoramastraße entfacht. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand bereits eine Waldfläche von rund 150 Quadratmetern in Flammen. Aufgrund des Großaufgebotes von insgesamt 60 Feuerwehreinsatzkräften aus Marburg Mitte, Schröck und Bauerbach konnte die Brandbekämpfung gleichzeitig von zwei Seiten aus stattfinden. "Dadurch wurde ein ausgedehnter Waldbrand noch rechtzeitig verhindert", so die Feuerwehr.

Ein Feuerwehrmann

verletzt sich leicht

Nach einer Stunde war der größte Teil des Brandes gelöscht. Die Einsatzkräfte waren dann noch weitere eineinhalb Stunden damit beschäftigt, die Glutnester abzulöschen.

"Während der Löschmaßnahmen bei schlechten Sichtverhältnissen und unwegsamen Gelände zog sich eine Einsatzkraft eine leichte Verletzung zu und wurde mit dem Krankenwagen zur ambulanten Behandlung ins Klinikum gebracht", so die Feuerwehr weiter auf ihrer Facebook-Seite.