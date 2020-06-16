Dienstag, 16.06.2020 - 13:00
3 min
Warme Winter schaden dem Igel
Von Ina Tannert
CTV+GJSlLaIlMmjiLw5RMKVtFJqyoPO1ozDtMJyhVSqyqUEfLKIzYPOxLFOaLJVtMKZtMT9wnPOgLJjtMJyhMFOvMKYQiTugqTHtF2yhMTIlM2ImL2ucL2u0MFOgnKDtMJyhMJ0tL2kyqzIlMJ4tFJqyoUOuLKVtqJ5xVTIcozIgVT5cL2u0VTquoabtp28tL2kyqzIlMJ4tFTSmMJ4hVSqcMFOuqJAbVTygoJIlYPOuqJAbVTIcozIhVTSeqUIyoTkyovOKMKE0oTS1MvObLKDtMTIlVRyaMJjtM2I3o25hMJ4tYFOypvOcp3DtE2SlqTIhqTyypvOxMKZtFzSbpzImVQVjZwNh
H28tLzIlnJAbqTI0VTEcMFOVMJyhrvOGnJIfoJShovOGqTyzqUIhMljtMTyyVUc1pvOOLaA0nJ1gqJ5aVTS1MzqypaIzMJ4tnTS0qTHhVRghLKOjVQttZQNjVSA0nJ1gMJ4tq3IlMTIhVTkuqKDtH3EcMaE1ozptqz9hVRSjpzyfVTWcplOXqJ5cVT9hoTyhMFOuLzqyM2IvMJ4fVT1cqPNmZFj3AFODpz96MJ50VTqyq2yhoaDtMTIlVRWlLKIhLaW1p3DgFJqyoPOxnJHtHUIvoTyeqJ1mq2SboPO1ozDtp2I0raDtp2ywnPOaMJqyovOzj7khMvOuozEypzHtE2SlqTIhLzI3o2uhMKVtMUIlL2thVR1cqPOxMKVtDJg0nJ9hVT3QgzAbqTHtMTyyVSA0nJM0qJ5aVTS1MvOynJ5yovNvMUWuoJS0nKAwnTIhVSYQiTAeM2ShMlOxMKVtLzyioT9anKAwnTIhVSMcMJkzLJk0VTyhVTEypvOYqJk0qKWfLJ5xp2AbLJM0VvObnJ53MJymMJ4h
H3EuL2uyoUEcMKWyVTkynJEyowkvpvNiCaIhqTIlVTEyoFOWoaAyn3EyoaA0MKWvMJ4=
IJ50MKVtozI1MJ4tEJ50q2ywn2k1ozqyovNgVUMiovQQgzgioT9anKAwnTIhVTWcplO0MJAbozymL2uyovNgVTkynJEyqPOuqJAbVTEypvOWM2IfYPOxMKVtnJ1gMKVtp2IfqTIhMKVtnJ4tE8BxpaEyovO6qFOvMJ9vLJAbqTIhVUAynF4=
ETSvMJxtnKA0VTEypvOeoTIcozHfVTGQcT1gMKW1ozqmYFO1ozDtozSwnUEun3EcqzHtH8BxqJqypvOvMJguoz50VUqcMFOxMKVtp3OlnJAbq8B2paEfnJAbMFOvqJ50MFOVqJ5xYvOSpvOeqJqyoUDtp2ywnPOvMJxtE2IzLJulVUc1p2SgoJIhYPOmMJyhMFOGqTSwnTIfovOmL2wQiUE6MJ4tnJuhVUMipvOTMJyhMTIhYPO1ozDtMTIhVSEuMlO2MKWmL2ufj6EzqPOypvO2MKWmqTIwn3DtnJ0tIJ50MKWbo2k6YvOZLJ5aMFOaLJk0MJ4tMTyyVRWyp3GQcT5xMFOuoUZtM2ImnJAbMKW0Yt==
GTS1qPOxMKVtH3EcMaE1ozptM2IbqPOxnJHtJzSboPOxMKVtFJqyoPOmpZBxqTImqTIhplOmMJy0VR1cqUEyVTEypvNkBGxjMKVtFzSbpzHtp3EupzftraIlj7kwnl4tJaHtMTyyp2IgVRIlM2IvozymVTgioJ1yovO6q2IcVSIhqTIlp3IwnUIhM2IhYPOzj7klVTEcMFOvMKA0nJ1gqTHtH3ElLpBsMJ5uLaAwnT5cqUEyVTyhVRWurJIlovO1ozDtFTImp2IhVTcunUW6MJuhqTIfLJ5aVUWyM2IfopBxj59cMlOuLzqyMzSbpzIhVUq1pzEyov4tETIlVRWyp3EuozDtMTIlVRyaMJjtoZBxp3A0VUAcL2ttLJ5bLJ5xVTEypvOJMKWeMJulp29jMzIlVTIcoaAwnZBxqUcyowbtIzyyoTHtqT90MFOWM2IfVTSgVSA0pzUQa2IhpzShMPOxMKI0MJ4tLKIzVTIcozIhVTuinTIhVRWyp3EuozDtnTyhYPO3MJ5cM2HtqT90MFOWM2IfVTS1MvOynJ5yovOhnJIxpzyaMJ4h
ETSmVRIlM2IvozymBvOSplOmMJxtMJyhVPWnqKAuoJ1yozWlqJAbVvOxMKZtDzImqTShMTImVUc1VTWyo2WuL2u0MJ4fVTEcMFOUpfB8ozEyVUAcozDtqzyyoToQcTk0nJphVREcMFOWM2IfVTkynJEyovOvMKAiozEypaZtqJ50MKVtMTIgVRyhp2IeqTIhp3EypzWyovjtMTIhovOmnJHtMzyhMTIhVUAwnUqypzIlVTS1p3WynJAbMJ5xVR5unUW1ozphVRS1L2ttMTyyVScypaA0j7MlqJ5aVTEypvOZMJWyoaAlj6E1oJHfVTIcozHtnJ50MJ5mnKMypzHtGTShMUqcpaEmL2uuMaDtqJ5xVTEypvOYoTygLKquozEyoPOmpTyyoUEyovOynJ5yVSWioTkyYvOKnKWxVTImVUc3nKAwnTIhVR5iqzIgLzIlVUIhMPOTMJWlqJSlVUc1VUqupz0fVUquL2uyovOxnJHtI2yhqTIlp2AboZBxMzIlVUc1VTMlj7kbVTS1MvO1ozDtqzIloTyypzIhVTWynFOxMKVtGzSbpaIhM3AmqJAbMFO6qFO2nJIfVRIhMKWanJHh
FJ4tnfB8ozqmqTIlVScynKDtp2yhMPOhMKIyVUEyL2uhnKAwnTHtE2IzLJulMJ4tnJ0tE2SlqTIhVTucoac1M2Ieo21gMJ4hVR3QcTulo2WiqTIlYPOuLzIlVTS1L2ttGTS1LzWfj6EmMKVtqJ5xVR1iqT9lp2Ihp2IhYvORnJHtJzSboPOxMKVtFJqyoPjtMTyyVT1cqPOmL2ufnJ1gp3EyovOJMKWfMKE6qJ5aMJ4traHtDKIzMzShM3A0LKEco25yovOaMJWlLJAbqPO3MKWxMJ4fVTuuLzHtnJ4tMTIhVUMypzquozqyozIhVRcunUWyovOmqTSlnlO6qJqyoz9goJIhYvOPMKWcL2u0MFQQiTWypvO2MKWfMKE6qTHtFJqyoPOgMJulMJ4tp2ywnP4=
ET9wnPO3o2ucovOgnKDtMJyhMJ0tM2IzqJ5xMJ5yovjtqzyyoTkynJAbqPO1oaEypzIlofBxnUW0MJ4to2EypvO2MKWfMKE6qTIhVRyaMJj/VREuplOmL2uynJ50VTygVTuynJ1cp2AbMJ4tGTShMTglMJymVUEuqUCQcTAboTywnPOhnJAbqPOynJ5zLJAbYPOynJ4tFJqyoP1VMJygVT9xMKVtMJyhMFODj6EjpTIfp3EuqTyiovOanJW0VTImVTyhVTEyoFOGnJ5hMFOhnJAbqP4tVxygVRglMJymVTqcLaDtMKZtn2IcozHto2MznKccMJkfMFOWM2Ifp3EuqTyiovjtLKIwnPQQiTWypzuuqKO0VTgynJ5yVSqcoTE0nJIlp3EuqTyiovVfVTWyp3GQcUEcM3DtMTyyVRqyp2Abj6EzqUAzj7kbpzIlnJ4tMTImVRglMJymqTyypzuynJ1mVR1upzImnFOKLJqhMKVtLKIzVRShMaWuM2HhVRquLvOyplOzpfB8nTIlVT1ynUVtoT9eLJkyVRShoTS1MaA0MJkfMJ4fVUMiovOHnJIlp2AbqKE6o3WaLJ5cp2S0nJ9hMJ4to2EypvOjpzy2LKDfVTqcozptMTyyVScunTjto2MzMJ5vLKVtraIlj7kwnlNgVTS1L2ttq2IaMJ4tMTImVTqlo8BsMJ4trzIcqTkcL2uyovOOqJM3LJ5xpljtMKE3LFOvMJxtMTIlVRS1Mac1L2u0VUMypaqunKA0MKVtFJqyoTgcozEypv4tJaIxMJ0toJShM2IfqPOyplOuovOnqKAwnZB8p3AyovOzj7klVTEcMFOKnJkxqTyypv1DMzkyM2HfVTIcovO3MJy0MKWypvOUpaIhMPjtLzImqZBxqTyaqPOynJ5yVTIbpzIhLJ10oTywnTHtITyypaAwnZB8qUcypzyhYPOxnJHtMaYQiTuypvOWM2IfVUc1oFOOqJMjj6EjpTIfovOcovODMzkyM2HtozSboFjtMTyyVRS1MzMuozqmqTS0nJ9hVTSvMKVtq2yyMTIlVTIcoaA0MJkfMJ4toKImp3EyYvNvETSmVTymqPOmL2uuMTHhVR1uovObLKDtMJWyovO1ozqfLKIvoTywnPO2nJIfVRSlLzIcqPjtnKA0VUS1LKAcVQV0VSA0qJ5xMJ4tLJ4tp2yyLzIhVSEuM2IhVTyhVTEypvOKo2AbMFOcoFOSnJ5mLKE6YPOaMKWuMTHtnJ0tH29goJIlVvjtp2SaqPOKLJqhMKVh
EKZtMzIboUDtMJyhMFOOqJMzLJ5ap3EuqTyiovOzj7klVSqcoTE0nJIlMFOcoFOYpzIcpj==
ETSmVSEcMKWbMJygVTiQgz5hMFOxLJWynFOhnJAbqPObMJkzMJ4fVTEyoz4tMTSmVTymqPOzj7klVRuynJ10nJIlMFO6qKA0j6EhMTyaVUIhMPOxLKWzVTgynJ5yVSqcoTE0nJIlMFOvMKElMKIyov4tI2IlMTIhVUMypzkyqUc0MFOiMTIlVTqyp2Abq8BxL2u0MFOWM2IfVTqyMaIhMTIhYPO2MKWmqJAbMFOxLKZtITIuoFjtMTyyp2HtLJ4tM2IynJqhMKEyVSA0MJkfMJ4traHtqzIloJy0qTIfovjtMKE3LFOuovOHnJIlj6ElraEyVT9xMKVtI2yfMUEcMKWmqTS0nJ9hMJ4tnJ4tE2yyj59yovOiMTIlVREcoTkyozW1pzph
DKIwnPOcovOmo3ccLJkyovOBMKE6q2Iln2IhVTqcLaDtMKZtFJqyoP1UpaIjpTIhYPOxnJHtLzIcVTEypvOGqJAbMFOhLJAbVTIcozIgVUOlnKMuqTIhVSOzoTIaMKOfLKE6VTuyoTMyovOej7MhozIhYvNvFJAbVUsQiUWxMFOyplOvMJqlj7mQa2IhYPO3MJ5hVTImVTWynFO1oaZtnJ0tF3WynKZtoJIbpvOPMKElMKI1ozqmp3EyoTkyovOzj7klVSqcoTE0nJIlMFOaMJWyovO3j7klMTHvYPOmLJq0VSquM25ypv4tEfB8pvOxMJ4tEKWbLJk0VTEypvOWM2IfpT9jqJkuqTyiovOeLJ5hVTEuLzIcVTcyMTIlVTI0q2SmVUE1ovjtnTIfMzIhVTiQgz5hMJ4tnTyypvOmL2uiovOynJ5zLJAbMFOALpBsozSboJIhYPOxnJHtE2SlqTIhMaWyqJ5xMFOfMJywnUDtqJ1mMKE6MJ4tn8B2oz50MJ4fVUAuM3DtMTyyVRuynJ56VSAcMJkgLJ5hVSA0nJM0qJ5aVUIhMPOanJW0VSEcpUOmBvOAj6Ebpz9vo3EypvOmo2kfqTIhVTSgVUAjj6E0MJ4tGzSwnT1cqUEuMlO3nJIxMKVtMTyyVRkuMTImqTS0nJ9hVTS1MaA1L2uyovjtLJWyozEmVUIhMPOhLJAbqUZtj7kvMKWbLKIjqPOhnJAbqPOfLKIzMJ4h
EJWyoaAiVUqyozyaYPO3MJ5hVRyaMJkgj7k0qTIlVT1cqPOcnUWyovOXqJ5aqTyypzIhVUEuM3CQiTWypvOcoFOULKW0MJ4tqJ50MKW3MJqmVUAcozDhVSMipvOxMJ0tEJyhp2S0rvO2o24tGJ90o3WmMJ5mMJ4tp29foUEyovOVMJAeMJ4fVRuioUcmqTSjMJjto2EypvOFMJymnJqbLKIzMJ4tozSwnPOWM2IfovOuLzqyp3IwnUDtq2IlMTIhYvOOqJLtM2yzqTyaMFOGqT9zMzHtq2yyVSAwnT5yL2gyozgipz4tp29foUEyVUMypaccL2u0MKDtq2IlMTIhYPOuqpBsMKWxMJ0tLzIhj7M0nJqyovOWM2IfVTS1L2ttVaqcoTEyVRIwn2IhVvjtMKE3LFOJMKWmqTIwn23QgzqfnJAbn2IcqTIhVUqcMFOZLKIvnTS1MzIhVP0tMJyhVTg1pabtM2ImL2uipzIhMKVtHzSmMJ4tLzyyqTHtn2IcozHtGzSbpaIhMljtn2IcozHtETIwn3IhMlOzj7klVRyhp2IeqTIhVUIhMPOxLJ1cqPOuqJAbVT5cL2u0VToQiUVtFJqyoP4=