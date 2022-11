Wärmestube öffnet in Marburg

Hereinspaziert in die "Gute Stube": Sebastian Bleek (katholische Kirche Marburg), Ulrich Biskamp (Pfarrkirche), Marieke Kräling (Citypastoral), Thomas Nüschen (Hausmeister des Philippshauses), Joachim Simon (Universitätskirche), Kerstin Thies (Freiwilligenmanagerin des evangelischen Kirchenkreises Marburg) und Matti Fischer (Elisabethkirche) gehören zum Team, das in die Wärmestube einlädt. (© Nadja Schwarzwäller/Kirchenkreis Marburg)

MARBURG - Ein Ort, um sich aufzuwärmen, satt zu werden und Gemeinschaft zu erfahren - all das verbindet man mit dem Begriff einer "guten Stube". Diesen Namen haben Marburger Kirchengemeinden ihrem ökumenischen Projekt einer Wärmestube gegeben, das am 1. Dezember startet. An jedem Wochentag zwischen 11 und 15 Uhr wird die "Gute Stube" im Philippshaus ihre Türen öffnen.

"Wir wollen einen schönen, warmen Ort mitten in der Stadt anbieten", sagt Marieke Kräling von der Katholischen Citypastoral, die die Idee mit entwickelte. "Jeder und jede soll sich willkommen fühlen, egal wie viel Geld man in diesen Wintermonaten zur Verfügung hat." Dass der warme Ort zentral in Marburg gelegen ist und eine Bushaltestelle vor der Tür hat, war den Initiatorinnen und Initiatoren wichtig. "In Zeiten, in denen es für viele Menschen immer schwieriger wird, ihr Essen und ihre Heizung zu bezahlen, wollen wir unkompliziert Hilfe anbieten", so Pfarrer Ulrich Biskamp von der Lutherischen Pfarrkirche.

Alle sind willkommen, egal, ob sie sich nur kurz aufwärmen, etwas essen oder mit anderen ins Gespräch kommen möchten. Mehrere katholische und evangelische Kirchengemeinden sowie diakonische Einrichtungen und Vereine sind an dem Projekt beteiligt. An jedem Wochentag begrüßt ein ehrenamtliches Team die Gäste und stellt ein warmes Essen und Getränke kostenfrei bereit.

Es werden noch Freiwillige für das Projekt gesucht

Die "Gute Stube" im Philippshaus (Universitätsstraße 32) öffnet ab Donnerstag, 1. Dezember, jeweils montags bis freitags von 11 Uhr bis 15 Uhr. Geplant ist das Projekt bis einschließlich Dienstag, 28. Februar 2023.

Das Projektteam sucht für Januar und Februar noch ehrenamtliche Helfer. Von 10.30 bis 13 Uhr und von 13 bis 15.30 Uhr ist jeweils ein vierköpfiges Team im Einsatz. Interessierte wenden sich an folgende Kontakte: Pfarrer Joachim Simon von der Evangelischen Universitätskirche (joachim. simon@ekkw.de) und Pastoralassistent Sebastian Bleek von der Katholischen Kirche in Marburg (sebastian.bleek@ bistum-fulda.de).