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Donnerstag, 09.04.2020 - 10:45
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Wasserschaden sorgt für Telefonstörungen in Dreihausen

Seit Wochen können viele Menschen aus Dreihausen nicht mehr telefonieren. Und die Behebung der Störung könnte noch etwas dauern, heißt es seitens der Telekom.

Von Ina Tannert

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