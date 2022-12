Wasserspaß am 11. Dezember in Marburg

Zum Aktionstag im Marburger Sport- und Freizeitbad Aquamar erwarten die Badegäste vielfältige Angebote, darunter Schnuppertauchen mit dem Tauchsportclub aus Marburg. (© Nadja Schwarzwäller/Stadt Marburg)

MARBURG - Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 20-jährigen Jubiläum lädt das Marburger Sport- und Freizeitbad Aquamar für Sonntag, 11. Dezember, noch einmal zu Wasserspaß und verschiedenen Aktionen ein.

So bietet die Schwimmschule Bavaria das Meerjungfrau-schwimmen um 10.30 Uhr und um 12 Uhr an. Dafür ist eine Online-Anmeldung erforderlich auf www.schwimmschule-bavaria.de. Der Tauchsportclub Marburg lädt von 13 bis 15 Uhr im Sprungbecken zum Schnuppertauchen ein. Wer mitmachen möchte, kann sich am Sprungbecken anmelden.

Zudem gibt es Aquafitness von 11 Uhr bis 11.30 Uhr und von 14 Uhr bis 14.30 Uhr im Aktionsbecken. Auch hier können alle spontan teilnehmen. Für alle, die gerne rutschen, geht es diesmal nicht um die schnellste Zeit, sondern darum, eine exakte Zeit in der Black-Hole-Rutsche zu erreichen. Von 12 bis 12.30 Uhr und von 15.30 bis 16 Uhr wird die Zeit für die 63-Meter- Rutschstrecke gestoppt. Wer es schafft, die Zeitvorgabe zu erreichen, erhält als Preis einen Gutschein für einen Besuch im Aquamar.

Nach dem Meerjungfrau-schwimmen stehen ab circa 14 Uhr im Sportbecken verschiedene Wasserspielgeräte zum Ausprobieren bereit. Daher steht das Sportbecken bis 18 Uhr nicht für das normale Schwimmen zur Verfügung. Ab circa 18 Uhr können alle Becken wieder ohne Einschränkungen genutzt werden.

Außerdem gibt es im Foyer des Bades einen Flohmarkt zugunsten des Tierheims in Cappel. Von 11 bis 16 Uhr können Fundsachen von geringem Wert, die nicht abgeholt wurden, gegen einen geringen Betrag erworben werden. Für den Aktionstag gelten vergünstigte Eintrittspreise: Erwachsene zahlen den Tarif für Jugendliche und Jugendliche den Tarif für Kinder.