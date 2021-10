"We Rock Queen" lassen es krachen

Die Tribute-Band "We Rock Queen" mit ihrem Bandleader Frank Rohles kommt nach Marburg. Foto: Heiko Kapeller Messerich

MARBURG - "We Rock Queen" gastieren am Samstag, 30. Oktober, um 20 Uhr im Marburger Erwin-Piscator-Haus (Stadthalle).

Die Tribute-Band setzt den Schwerpunkt auf die authentische Wiedergabe bekannter Queen-Songs wie "I want to break free", "Radio Ga Ga", "We will rock you", "I want it all" oder "We are the champions".

Das Konzert ist eine 2G-Veranstaltung. Karten gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online auf der Veranstalterseite www.echt-hartmann.de. Einlass ist um 19 Uhr.