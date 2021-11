Weihnachtliches Marburg genießen

Auch im Winter und bei abendlichen Touren hat Marburg seinen Gästen viel zu bieten. Foto: Thomas Dimroth

MARBURG - Auch im Winter lädt die Marburg Stadt und Land (MSLT) zu diversen Touren durch die Stadt ein.

Ab dem 15. November können Gruppen bis 15 Personen mit dem "Marburger Winterabend" schöne Stunden verbringen: Mit Glühwein oder schwedischem Glögg am Anfang, geht es auf Entdeckertour durch die Gassen mit interessanten Geschichten und berühmten Persönlichkeiten. Zum Schluss wartet ein Dreigang-Menü in uriger Atmosphäre. Ab dem Start der Weihnachtsmärkte am 26. November kommt dann die Führung "Weihnachtliches Marburg" hinzu. Neu in diesem Jahr ist, dass an vier Terminen eine öffentliche Tour angeboten wird. Sie findet jeweils ab 17 Uhr am 3., 8., 17. und 22. Dezember statt, kostet 11,50 Euro und der Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt an der Elisabethkirche gehört dazu. Treffpunkt ist der Brunnen am Marktplatz.

Am Hauptportal

geht's los

Auch der Nachtwächter sorgt wieder für Ordnung in der Oberstadt. An zwei Freitagen (12. November und 10. Dezember) kann man mit einem Ticket für 12 Euro für eine Stunde in die Zeit, als es noch die Wächter der Nacht gab, eintauchen. Start ist jeweils um 20 Uhr am Kornmarkt unter der Linde.

Ganzjährig findet die zweistündige Führung "Elisabethkirche und Altstadt bis hinauf zum Marburger Landgrafenschloss" statt. Sie startet samstags um 15 Uhr am Hauptportal der Elisabethkirche und kostet 12 Euro pro Person inklusive Eintritt in die Kirche. Eine Altstadtführung beginnt ebenfalls ganzjährig samstags um 11 Uhr am Haupteingang des Erwin-Piscator-Hauses. Tickets kosten 7,50 Euro. Alle Infos und Tickets sind in der Tourist-Information im Erwin-Piscator-Haus erhältlich, telefonisch unter 0 64 21-9 91 20 oder unter www.marburg-tourismus.de.