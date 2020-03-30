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Montag, 30.03.2020 - 12:50
2 min

Weimarer "Zeiteninsel" sucht Helfer

Das "Leben" auf der Zeiteninsel hatte gerade wieder Fahrt aufgenommen, da wurde es jäh vom Coronavirus ausgebremst. Im Mai soll es wieder weitergehen. Dafür werden ehrenamtliche Helfer gesucht.

Von Götz Schaub
Im Freilicht-Museum "Zeiteninsel" wird den Besuchern einiges geboten - wie auf diesem Bild bei den Steinzeittagen. Im Hintergrund sind aber einige Arbeiten zu erledigen. Dafür sucht das Team der Zeiteninsel noch freiwillige Helfer. Archivfoto: Thorsten Richter

Im Freilicht-Museum "Zeiteninsel" wird den Besuchern einiges geboten - wie auf diesem Bild bei den Steinzeittagen. Im Hintergrund sind aber einige Arbeiten zu erledigen. Dafür sucht das Team der Zeiteninsel noch freiwillige Helfer. Archivfoto: Thorsten Richter

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Stadt und Kreis Marburg Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Marburg-biedenkopf Weimar-(lahn) Weimar
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