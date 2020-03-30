Montag,
30.03.2020 - 12:50
2 min
Weimarer "Zeiteninsel" sucht Helfer
Das "Leben" auf der Zeiteninsel hatte gerade wieder Fahrt aufgenommen, da wurde es jäh vom Coronavirus ausgebremst. Im Mai soll es wieder weitergehen. Dafür werden ehrenamtliche Helfer gesucht.
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