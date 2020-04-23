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Stadt und Kreis Marburg

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Donnerstag, 23.04.2020 - 18:00
3 min

Weniger Verkehr, bessere Luft

Von Heiko Krause
Normalerweise ist die Universitätsstraße als Marburger Hauptverkehrsader viel befahren. In Zeiten von Corona ist das Verkehrsaufkommen wesentlich geringer und somit auch die Luftqualität deutlich besser. Foto: Heiko Krause

Normalerweise ist die Universitätsstraße als Marburger Hauptverkehrsader viel befahren. In Zeiten von Corona ist das Verkehrsaufkommen wesentlich geringer und somit auch die Luftqualität deutlich besser. Foto: Heiko Krause

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Fotos
Normalerweise ist die Universitätsstraße als Marburger Hauptverkehrsader viel befahren. In Zeiten von Corona ist das Verkehrsaufkommen wesentlich geringer und somit auch die Luftqualität deutlich besser. Foto: Heiko Krause

Normalerweise ist die Universitätsstraße als Marburger Hauptverkehrsader viel befahren. In Zeiten von Corona ist das Verkehrsaufkommen wesentlich geringer und somit auch die Luftqualität deutlich besser. Foto: Heiko Krause

Mit dieser Messstation überprüft das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) regelmäßig die Luftqualität in der Universitätsstraße. Foto: Heiko Krause

Mit dieser Messstation überprüft das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) regelmäßig die Luftqualität in der Universitätsstraße. Foto: Heiko Krause

Normalerweise ist die Universitätsstraße als Marburger Hauptverkehrsader viel befahren. In Zeiten von Corona ist das Verjehrsaufkommen wesentlich geringer und somit auch die Luftqualität deutlich besser. Foto: Heiko Krause

Normalerweise ist die Universitätsstraße als Marburger Hauptverkehrsader viel befahren. In Zeiten von Corona ist das Verjehrsaufkommen wesentlich geringer und somit auch die Luftqualität deutlich besser. Foto: Heiko Krause

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