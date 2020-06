Wie sicher fühlen sich die Marburger?

Symbolbild. Archivfoto: Otto Durst/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Marburg (red). In diesen Tagen erhalten 4000 zufällig ausgewählte Marburger Post von der Stadtverwaltung. Im Rahmen des "Kommunalprogramms Sicherheitssiegel" (Kompass) führt das Projekt "Einsicht - Marburg gegen Gewalt" in Kooperation mit der Justus-Liebig-Universität Gießen eine Befragung zum Sicherheitsempfinden durch.

"Wenn Menschen sich fürchten und bestimmte Orte meiden, können diese Orte durch nachlassende Belebung dann tatsächlich unsicherer werden", sagte Bürgermeister Wieland Stötzel (CDU) bei der ersten Marburger Sicherheitskonferenz des KOMPASS-Programms im November vorigen Jahres.

Nach seinen Angaben zeigt der bisherige Einsatz für die Sicherheit bereits Wirkung. Stötzel verweist auf die polizeiliche Kriminalstatistik für das Stadtgebiet. Die Gesamtkriminalität in Marburg ist von 5013 Straftaten in 2018 auf 4837 gesunken. "Besonders freut mich, dass im Vorjahr die Körperverletzungen von 594 auf 530 in 2019 zurückgegangen sind", erklärte der Bürgermeister.

Seit Mai 2019 ist die Universitätsstadt Marburg Teil der KOMPASS-Kooperation mit dem Polizeipräsidium Mittelhessen und baut damit ihr bestehendes Engagement im Bereich Prävention weiter aus. Ein wichtiger Baustein dafür ist eine Befragung der Bevölkerung zur Lebensqualität und zur Sicherheit in Marburg.

Zahl der Straftaten im Stadtgebiet ist gesunken

Die Befragung ist für die kommenden Wochen angesetzt. Rund 4000 nach einem Zufallsverfahren ausgewählte Menschen ab 14 Jahren mit Erst- oder Zweitwohnsitz in Marburg werden dafür zu Sicherheitsthemen, eigenen Erlebnissen und Verbesserungswünschen befragt. Die Stichprobe ist repräsentativ zur Wohnbevölkerung in allen Marburger Stadtteilen. Alle Ausgewählten werden persönlich angeschrieben und darum gebeten, einen Online-Fragebogen auszufüllen. Sie bekommen einen Code zugeschickt und können sich damit auf der im Anschreiben genannten Homepage einloggen. Wer keinen Internetzugang hat oder den Fragebogen nicht online ausfüllen will, kann ihn sich in Papierform zuschicken lassen. Das Porto trägt die Stadt. Die Teilnahme an der Befragung ist anonym und freiwillig.

Der Fragebogen wurde unter Einbindung der Sozialpsychologen Prof. Ulrich Wagner, wissenschaftlicher Leiter des Projekts "Einsicht", und Johannes Maaser, Koordinator von "Einsicht" im städtischen Fachbereich Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz, auf die Situation in Marburg angepasst.

Im Herbst dieses Jahres sollen die Ergebnisse der Befragung vorliegen. Diese werden dann bei weiteren Sicherheitskonferenzen diskutiert.