Wieder Steinewerfer an Marburger Stadtautobahn

Die Polizei Marburg erhofft sich Hinweise auf Steinewerfer an der Stadtautobahn.

MARBURG - Bereits vor wenigen Tagen berichtete die Polizei Hessen davon, dass anscheinend Jugendliche etwas von der Fußgängerbrücke am Südbahnhof fallen ließen, als ein orangefarbener Ford Ranger passierte. Trotz sofortigen starken Bremsens prallte der Gegenstand auf die Windschutzscheibe und beschädigte diese. Die Jungs auf der Brücke waren danach weg. Der Autofahrer beschrieb sie als etwa 15 Jahre alt. Einer trug ein weißes T-Shirt, hatte dunkle, an den Seiten kurze Haare und eine Sonnenbrille auf. Es ließ sich nicht ermitteln, was die Scheibe getroffen hat. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen dieses Geschehens vom Mittwoch, 5. August, gegen 16.40 Uhr. Wer hat das Verhalten der Kids noch beobachtet? Wem sind sie noch aufgefallen?

In der Nacht zum Samstag, 8. August, ereignete sich gegen Mitternacht ein ähnlicher Vorfall an der Fußgängerbrücke in Höhe der Adolf-Reichwein-Schule.

Just in dem Augenblick, als ein Auto ein anderes überholte und beide Autos nebeneinander fuhren, hörten beide Fahrer einen lauten Knall. Eine Kollision der Autos hatte es nicht gegeben. Beide Autofahrer bremsten, einer hielt sogar kurz an. Im Rückspiegel sah ein Autofahrer auf der Brücke mehrere Personen, die er aber nicht näher beschreiben konnte. Als er die Strecke sozusagen nochmal kontrollierte, waren die Personen von der Brücke und leider auch der andere Autofahrer verschwunden. Gerade dieser zweite Autofahrer ist ein wichtiger Zeuge. Er wird dringend gebeten, sich mit der Polizei Marburg in Verbindung zu setzen. Die Polizei fand auf dem linken Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn nach Kassel einen faustgroßen Stein sowie mehrere abgesplitterte Teile davon. Der Stein war offenbar nach dem Passieren der Fahrzeuge auf die Straße aufgeschlagen. Eine unmittelbare Tathandlung konnte der bislang bekannte Autofahrer nicht erkennen.

Ebenso wenig steht fest, ob beide Vorfälle irgendwie zusammenhängen. "Egal, ob es sich in diesen Fällen um wissentlich und willentliches Handeln oder um Unachtsamkeit oder Gedankenlosigkeit handelt. Es ist extrem gefährlich und die Folgen liegen auf der Hand. So etwas bedeutet Lebensgefahr für die Fahrzeugführer. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr", ließ die Polizei verlauten.

Aus vorgenannten Gründen sie zu besonderer Aufmerksamkeit beim Passieren von Brücken und bittet um sofortige Meldung, wenn sich auf der Brücke Personen auf- und verdächtig verhalten. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.