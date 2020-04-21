Lokales

Stadt und Kreis Marburg

mehr aus Stadt und Kreis Marburg
plus
Dienstag, 21.04.2020 - 11:47
3 min

Windradbauer beantragt Genehmigung für Anlagen bei Michelbach

Laut eigenen Aussagen gegenüber der Bürgerinitiative Windkraft Görzhausen (BI) hat der Investor UKA Meißen einen Antrag auf Genehmigung für den Bau der Windkraftanlage in Michelbach gestellt.

Von Katja Peters
Der Ausbau von Windkraftanlagen - hier ein Windrad bei Emsdorf - stößt nach Aussage des Investors UKA Meißen in der Bevölkerung auf große Zustimmung. Um eine bei Görzhausen geplante Anlage gibt es allerdings seit längerer Zeit Streit. Foto: Katja Peters

Der Ausbau von Windkraftanlagen - hier ein Windrad bei Emsdorf - stößt nach Aussage des Investors UKA Meißen in der Bevölkerung auf große Zustimmung. Um eine bei Görzhausen geplante Anlage gibt es allerdings seit längerer Zeit Streit. Foto: Katja Peters

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+GJSlLaIlMl1AnJAbMJkvLJAbYwjiLw4tGTS1qPOynJqyozIhVRS1p3AuM2IhVTqyM2Ihj7kvMKVtMTIlVRYQiUWaMKWcozy0nJS0nKMyVSqcozEepzSzqPOUj7MlrzuuqKAyovNbDxxcVTuuqPOxMKVtFJ52MKA0o3VtIHgOVR1ynpBsMJ4tMJyhMJ4tDJ50pzSaVTS1MvOUMJ5ynT1cM3IhMlOzj7klVTEyovOPLKHtMTIlVSqcozEepzSzqTShoTSaMFOcovOAnJAbMJkvLJAbVTqyp3EyoTk0YvOBLJAbVTElMJxtGJ9hLKEyovObLKE0MFOxMKVtDxxgIz9lp2y0rzIhMTHtITuioJSmVSWcMJEyoPOSozEyVRMyLaW1LKVtMJyhMFOmL2ulnJM0oTywnTHtDJ5zpzSaMFOuovOxLKZtIJ50MKWhMJugMJ4tM2ImqTIfoUDtqJ5xVTWyn2SgVUMipvOaqKDtMJyhMKVtI29wnTHtoaIhVTIhMTkcL2ttDJ50q29lqP4=
DKImVTEyoFOGL2ulMJyvMJ4tM2IbqPObMKW2o3VfVTEup3ZtMTyyVTyhVRS1MaElLJptM2IaMJWyozIhVRq1qTSwnUEyovOuoTkyp2SgqPOjo3AcqTy2VToQiUVtMTIhVRyhqzImqT9lVTS1p2qyMzSfoTIhVUAcozDhVREipaDtnTIcj590VTImBvNvETyyVTE1pzAbVUIhplOvMJS1MaElLJq0MJ4tqJ5uLzwQcT5anJqyovOUqKEuL2u0MKVtn29hoaEyovOmj6EgqTkcL2uyVT5uqUIlp2AbqKE6MzSwnTkcL2uyovOYLKW0nJIlqJ5ap2SlLzIcqTIhVUc1oFOOLaAwnTk1p3ZtLaWcozqyov4tETyyVRIlM2Ivozymp2Htp2yhMPOzj7klVTEcMFOSoaE3nJAeoUIhMlOxMKZtDJ5fLJqyoaA0LJ5xo3W0MKZtM8B8oaA0nJptqJ5xVUqynKAyovO6qJ7QcTAbp3DtozywnUDtMTSlLKIzVTucovjtMTSmplOhLKE1paAwnUI0rzMuL2ufnJAbMFOPMJkuozqyVTEyoFODpz9dMJg0VTIhqTqyM2Ihp3EynTIhYvVtJzIcqT5unPOmo2kfVT51ovOxMKVtDJ50pzSaVTS1MvOUMJ5ynT1cM3IhMlOvMJxtMTIlVRqyozIboJyaqJ5ap2WynZB2pzEyYPOuoUAiVTEyoFOFMJqcMKW1ozqmpUYQcUAcMTy1oFOUnJKQa2IhYPOaMKA0MJkfqPO3MKWxMJ4h
VxImVTymqPOxMKVtDKIzqUWuMlOxMKVtE2IhMJugnJq1ozqmLzIbj7MlMTHfVTEcMFOUqKEuL2u0MJ4to2WdMJg0nKLtraHtLzI3MKW0MJ4tqJ5xVZB8LzIlVTEcMFOUMJ5ynT1cM3IhM3Azj6EbnJqeMJy0VTEyplOOozkuM2Ihp3EuozEipaEyplO6MJy0ozSbVUc1VTIhqUAwnTIcMTIhVvjtnTS0VSIYDFOAMJaQa2IhVSEbo21uplOFnJIxMJjtoJy0M2I0MJyfqP4=
E2kynJAbrzIcqTyaVUqcpzDtLKIwnPOho2AbVTIcoz1uoPOvMKEioaD6VPWSnJ5yVRqyozIboJyaqJ5aVUqcpzDtoaIlVTIlqTIcoUDfVUqyoz4tMTyyVRqyozIboJyaqJ5ap2WynZB2pzEyVUc1VTEyoFOGL2ufqKAmVTgioJ10YPOxLKAmVTEcMFOKnJ5xMJ5ypzqcMJShoTSaMJ4tnJ0tEJyhn2kuozptoJy0VR1yoaAwnPjtITyypvO1ozDtHTMfLJ56MJ53MJk0VTWyqUWcMJWyovO3MKWxMJ4tn8B2oz5yov4v
DKKQa2IlMTIgVUqcpzDtLKIzVTIcozHtEz9lp2RgIJ1zpzSaMFO2o20tG2g0o2WypvNlZQR5VTucozqyq2yyp2IhYPOvMJxtMTIlVTkuqKDtIHgOVTuypzS1p2guoFjtVzEup3ZtBGVtHUWirzIhqPOxMKVtDfB8pzqypvOcovORMKI0p2AboTShMPOxMJ4tDKImLzS1VTEypvOKnJ5xMJ5ypzqcMFOvMJoQiUW3o3W0MJ4vYvORLJWynFO3j6ElMFOxnJHtIJ1mMKE6qJ5aVTIcozImVPW3nKW0p2AbLJM0oTywnTIhVSqcozEyozIlM2yypUWinzIeqUZvVZB8LzIlnTS1pUDtn2IcovODpz9voTIgVToQiUVtMTyyVRWyMaWuM3Eyovjtp29hMTIlovNvj7kvMKWfLJ5aMFOUMJ5ynT1cM3IhM3A2MKWzLJulMJ4tqJ5xVRWfo2AeLJEyoJUQa25unT1yovO2o24tDfB8pzqypzyhnKEcLKEcqzIhYPOxnJHtLJkfMJyhVTEcMFOJMKWbnJ5xMKW1ozptqz9hVSqcozEjLKWepUWinzIeqTIhVTyhVTybpzIlVR5uL2uvLKWmL2uuMaDtraIgVSccMJjtnTSvMJ4vYvOHnT9gLKZtHzyyMTIfVTymqPOyoaEmMKE6qPQQiTWypvOxMKWupaEcM2ImVRqyLzSbpzIhVTEyplOWoaMyp3EipaZtLKImVSAuL2umMJ4hVPWRnJImMFOOqKAmLJqyovOmqTygoJIhVT1cL2ttLJkfMKZtLJ5xMKWyVTSfplOjo3AcqTy2Vvjtp2SaqPOypvO1ozDtMKWaj6EhraDtqzIlj6ElM2IlqQbtVx9vq29boPOvMJguoz50VTymqPjtMTSmplOxnJHtGJIbpacunTjtMTIlVRYQiUWaMKVfVTEcMFOvMJMlLJq0VUqypzEyovjtozywnUDtMJyhp2Abj6E0rzIhVTiQgz5hMJ4fVUquplOyplOvMJEyqKEyqPjtnJ0tDzIlMJywnPOynJ5ypvOKnJ5xn3WuMaEuozkuM2HtraHtoTIvMJ4fVTWyrzyynUDtp2ywnPOxMKVtFJ52MKA0o3VtLKIzVUAiVTIcozHtIJ1zpzSaMF4v
I2IcqTIlnTyhVTymqPOypvO2MKW3qJ5xMKW0YPOxLKAmVTEcMFOOpzWynKEyovOxMKVtE3I0LJAbqTIlVUAwnT9hVTSvM2ImL2ufo3AmMJ4tp2IcovOmo2kfMJ4hVRqypzSxMFO3LKZtMTyyVR1yp3A1ozptMTIlVSqcozEbj7MzMzyan2IcqPNbMUIlL2umL2uhnKE0oTywnTImVSqcozEuqJMeo21gMJ4tLJ4tMJyhMJ0tLzImqTygoKEyovOGqTShMT9lqPxtLJ5aMJu0YPObLKDtMKVtJaqynJMyoQbtVyqcpvObLJWyovOcovOxMJ4traIlj7kwn2kcMJqyozEyovOAo25uqTIhVTgynJ5ypzkynFOKnJ5xoJImp3IhM2IhVT9xMKVtLJ5xMKWyVR1uj59hLJugMJ4tLzIgMKWeqPjtMTyyVTEupzS1MvOmL2ufnJKQa2IhVTkup3AyovjtMTSmplOyplOAMKAmqJ5aMJ4tM2IaMJWyovObLKDhVvORMKVtozI1MFOYqKWmVTyhVTEypvOYo21gqJ5cn2S0nJ9hYPOxMJ4tMTIlVRyhqzImqT9lVTqyM2Ihj7kvMKVtMTIlVRWWVToQcTulqPjtp3GQgfBsqPOcnT0tp2S1MKVtLKIzYvNvDzymnTIlVUq1pzEyVTygoJIlVUAynUVtp3EupzftLKIzVTEuplOHnTIgLFOCMzMyozuynKDtqJ5xVSElLJ5mpTSlMJ56VTucozqyq2yyp2IhYvV=
ETSmVUAwnTIcoaDtp2ywnPOgnKDtMTIhVT5yqJIhVUc1p3GQcT5xnJqyovOAnKEupzWynKEypz4tnJ4tH2SwnUAyovOaMpBxozEypaDtraHtnTSvMJ4hVREyoz4traqcp2AbMJ56MJy0oTywnPOmo2kfVSIYDFOAMJaQa2IhVUAiM2SlVTEuplOFMJqcMKW1ozqmpUYQcUAcMTy1oFOUnJKQa2IhVUMypzgfLJq0VTuuLzIhYPO3MJyfVTImVRyhMz9loJS0nJ9hMJ4traHtI2yhMTglLJM0LJ5fLJqyovOuqJLtE3W1ozEfLJqyVTEyplOVMKAmnKAwnTIhVSIgq2IfqTyhMz9loJS0nJ9hp2qyp2I0rzImVTShVRYQiUWaMKWcozy0nJS0nKMyovO3MJy0MKWaMJqyLzIhVTuuLzIhVUAioTjh
VyqcMFO2MKWynJ5vLKWyovOmnJAbVSElLJ5mpTSlMJ56VUIhMPOCMzMyozuynKDtoJy0VTEcMKAypvOYoTSaMG8vYPObLKE0MFOHnT9gLKZtHzyyMTIfVTEyovOWoaMyp3EipvOaMJMlLJq0YvOSnJ5yVRShqUqipaDtMTSlLKIzVTquLvOyplOhnJAbqPjtq29boPOuLzIlVTEypvOhj6EwnUA0MFO2MKWvLJkyVSAwnTkuMlOcovOxnJHtGJSaMJ5eqJufMGbtVxSfplOjpzy2LKElMJAbqTkcL2uyplOIoaEypz5ynT1yovO0pzSaMJ4tq2ylVTEuplO2o2kfMFOWoaMyp3EcqTyioaAlnKAcn28tqJ5xVTMcozShrzyypzIhVTEcMFODpz9dMJg0MJ50q2ywn2k1ozptLKImVRIcM2Ihn2SjnKEuoP4tEKZtq2IlMTIhVTgynJ5yVZB2MzMyoaEfnJAbMJ4tE2IfMTIlVUMypaqyozEyqPjtMTyyVTIcozIlVSWyL2u0MzIlqTyaqJ5ap3OzoTywnUDtqJ50MKWfnJIaMJ4hVRoQiUVtqJ5mVTWyp3EynUDtLJkmolOeMJyhMFOJMKWjMzkcL2u0qJ5aVTEupzyhYPOlMJqyoT3QcZBsnJqyVSA0MJkfqJ5aozSboJIhVUc1VUIhp2IlMKVtDKWvMJy0VTygVSOlo2cyn3DtLJ4tH2yyVT9xMKVtMTyyVRYQiUWaMKWcozy0nJS0nKMyVUc1VUMypzMup3Ayov4v
ETIlVSqcozDtq2ylMPOlLKIypvOuqKZtH2SwnUAyovOcovOFnJAbqUIhMlOAnJAbMJkvLJAbYvOCLvOypvOuqKAlMJywnUDtMfB8pvOynJ5yVSqcozEepzSzqTShoTSaMFjtMTImp2IhVSA0LJ5xo3W0VT5iL2ttnJ1gMKVtqJ5eoTSlVTymqPjtMTSmVTIhqUAwnTIcMTI0VT51ovOxLKZtHzIanJIlqJ5ap3Olj6EmnJEcqJ0h
Stadt und Kreis Marburg Ort Hessen Marburg-biedenkopf Marburg,-universitätsstadt Marburg Marburg-michelbach Region Ticker Ticker-mh
Kommentare
nach oben