Wird das Marburger Schloss ein "Haus der Geschichte"?

Die Schloss-Potenzialstudie hatte die Stadt Marburg im Jahr 2011 bei der Bonner "Concultura GmbH" in Auftrag gegeben. Sie wurde schließlich im Sommer 2013 öffentlich vorgestellt.

In der Studie sollte geklärt werden, ob das Schloss und das Schloss-Areal in musealer und touristischer Sicht ungenutzte Potenziale aufweisen. Eine zentrale Fragestellung für die Studie lautete: Braucht die Stadt Marburg ein Stadtmuseum, und wenn ja, wo und wie?

Das Fazit der Studie lautete folgendermaßen: "Das Schloss ist aus mehreren Gründen der optimale Ort zur dauerhaften Präsentation von Stadtgeschichte." Einerseits, weil das historische Gebäude selbst den Ausgang der Stadtentwicklung Marburgs bilde. Andererseits sei es als Wahrzeichen selbst die touristische Hauptattraktion.

Die Schloss-Potenzialstudie fand in den Jahren 2013 und 2014 große Zustimmung in der KommunalpolitikIn der Amtszeit von Uni-Präsidentin Professorin Katharina Krause, die Anfang dieses Jahres ihr Amt an Professor Nauss übergab, fand die Idee für ein Stadtmuseum im Schloss allerdings keine Realisierung, und die Pläne und Vorschläge verschwanden wieder in der Schublade.