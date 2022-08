Wo Scherben Geschichte erzählen

Die Abteilung hessenArchäologie, Landesamt für Denkmalpflege Hessen, bietet jungen Erwachsenen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes die Möglichkeit, für ein Jahr praktische Erfahrungen in der Archäologie zu sammeln.

In enger Zusammenarbeit mit der Jugendbauhütte Hessen sind sie über regelmäßige Workshops und Weiterbildungen gleichzeitig auch in eine Gruppe Gleichaltriger integriert. Das nächste Bufdi-Jahr in der Archäologie startet am 1. September. Für September 2023 kann man sich noch bewerben.