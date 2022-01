Wohnen statt studieren in den Uni-Türmen an der B 3?

Fertiggestellt wurden die "geisteswissenschaftlichen Türme" an der Stadtautobahn nach dreijähriger Bauzeit im November 1967Das Ziel war es damals, auf den Studentenboom an der Marburger Universität Ende der 1960er-Jahre zu reagieren und die zuvor an unterschiedlichen Stellen in der Stadt untergebrachten Gebäude der Geisteswissenschaften an einem Standort zu zentralisieren.

Es sei "das größte Bauwerk der Universität nach dem Krieg", hieß es anlässlich der Eröffnung. Der gesamte Gebäudekomplex, bestehend aus einem Bibliotheksgebäude, einem Schwesternwohnheim sowie vier Hochhäusern und zwei dreigeschossigen Gebäuden mit kleinerem Grundriss ist verbunden durch eine eingeschossige Halle.

Parallel wurde im November 1967 auch noch die neue Uni-Bibliothek direkt neben den Türmen eingeweiht. "Das ist ein großes Areal, das auch Begehrlichkeiten weckt", sagt die Marburger Uni-Präsidentin Professorin Katharina Krause. Allerdings sei es auch schwierig beplanbar. Denn man müsse bis auf Weiteres von der Existenz der Stadtautobahn als vierspuriger Schnellstraße sowie der Bahnstrecke ausgehen, auch wenn es in der Stadt immer noch den Traum gebe, irgendwann den Autoverkehr an dieser Stelle zu reduzieren.

Die Uni-Türme der Philosophischen Fakultät stehen nicht unter DenkmalschutzEinen Abriss, der zudem ebenso mit großen Kosten verbunden wäre, favorisiert die Uni-Präsidentin trotzdem nicht. Wenn man davon ausgehe, dass die Stadtautobahn weiter in ihrer Funktion genutzt werde, sei es sinnvoll, diese vertikalen Gebäudeelemente als markante Punkte im Stadtbild weiter zu erhalten, merkt Krause an.

In der von der Uni-Leitung in Auftrag gegebenen städtebaulichen Studie ist auch eine Neugestaltung der Wege einbezogen. So könnte beispielsweise ein breiter Radweg an der Wilhelm-Röpke-Straße direkt an den Türmen entstehen ebenso wie eine bessere Anbindung für Fußgänger und eventuell auch Radfahrer von der Kurt-Schumacher-Brücke hin zum alten UB-Parkplatz und auch eine angenehmere und barrierefreie Gestaltung der Unterführung in Richtung der Türme.