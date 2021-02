Wohnungsbau in Marburg geht neue Wege

Ein Einzelhaus und ein Langhaus entstehen am Försterweg im Waldtal als moderner Holzhybridbau, einer Kombination aus Stahlbeton und Holzbauweise. Foto: Thorsten Richter

MARBURG - Drei große Herausforderungen stemmt die städtische Marburger GeWoBau in den kommenden Jahren: die Schaffung von modernen Wohnungen wegen der hohen Nachfrage; energieeffizientes Bauen als Beitrag zum Klimaschutz; der Aufbau von gemeinschaftlichen und nachbarschaftlichen Wohnformen für den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Alle drei Ziele sollen sich in dem Neubauprojekt am Försterweg im Waldtal bündeln.

19 barrierefreie Wohnungen sowie Kinderbetreuung

"Das ist eine völlig neue Art des Wohnens, das ist zukunftsweisend", sagt Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD) zum Konzept der beiden Wohngebäude, die die Marburger GeWoBau zurzeit für knapp sechs Millionen Euro am Försterweg baut. Das Besondere: Es entstehen nicht nur 19 Wohnungen zwischen 40 und 110 Quadratmetern Fläche, allesamt barrierefrei und familienfreundlich. Im Erdgeschoss der Wohnanlage wird sogar eine Kinderbetreuung eingerichtet. Darüber hinaus setzt die GeWoBau auf "Gemeinschaftliche Wohnformen" - auch "Nachbarschaftliches Wohnen". "Dafür findet sich eine Gruppe von Mietern zusammen, um sich kennenzulernen, sich gegenseitig zu unterstützen und auch einen Teil ihrer Freizeit miteinander zu verbringen. Sie wollen ein Zuhause schaffen, das nicht an der Wohnungstür endet", beschreibt GeWoBau-Geschäftsführer Jürgen Rausch die Idee dahinter. Bei den Neubauten am Försterweg kommt konstruktiv eine Kombination aus Holz und Beton, ein sogenannter Holzhybridbau, zum Einsatz. Zusammen mit dem Konzept für die Wärme- und Stromversorgung, bei der mit Photovoltaikanlagen die Mieter mit Strom versorgt werden sollen, entspricht der Neubau aktuellsten Anforderungen. Im Gegensatz zu anderen Baustoffen wie Beton, die mit hohem energetischem Aufwand und entsprechend hohen CO 2 -Emissionen hergestellt werden, übernimmt beim Holz diesen energetischen Aufwand die Kraft der Sonne. Gerade im Hinblick auf die knapper werdenden Ressourcen der Erde liefert Holz eine nachhaltige Antwort. "Wer mit Holz baut, vermeidet die Nutzung von endlichen Rohstoffen wie Kunststoffen, Metallen oder mineralischen Baustoffen", erläutert Rausch.

Holz als nachhaltige

Antwort auf Zement

Der Einsatz von Holz im Wohn- und Gewerbebau habe einen doppelt positiven klimatischen Effekt: "Die emissionsintensive Produktion von Materialien wie Zement wird ersetzt und das Pflanzenwachstum entzieht mittels Photosynthese der Atmosphäre CO 2 , wodurch der Kohlenstoff langfristig gebunden wird", so der GeWoBau-Geschäftsführer.

Um das Projekt am Försterweg als gemeinschaftliches Wohnprojekt umsetzen zu können, bietet die GeWoBau bei der Wohnungsbelegung ein Vorschlagsrecht und Mitsprache bei der Gestaltung von Außenanlagen und den Hausregeln. "Damit das reibungslos klappt, müssen sich Gruppen finden, die sich zum Beispiel als Verein organisieren, denn es braucht feste Ansprechpartner", sagt Matthias Knoche, Leiter der Wohnungsverwaltung der GeWoBau.