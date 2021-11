Jetzt teilen:

MARBURG - Was ist queere Kunst und welche Facetten hat sie? Diesen Fragen geht der Workshop "Queer. Art. Marburg." nach, zu dem der Fachdienst Kultur der Stadt Marburg von Mittwoch bis Samstag, 10. bis 13. November, einlädt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist per Mail bis zum 7. November - mit drei Sätzen zur Motivation - an

kultur@marburg-stadt.de möglich.

Sylvia Sadzinski nimmt im Workshop bis zu 20 Menschen mit auf eine Reise in die Welt der queeren Kunst. Gemeinsam mit Constantin Hartenstein werden kreative Ideen für ein queeres Marburger Kunstprojekt erarbeitet, das im Rahmen von "Kunst.Labor.Stadt.Platz." im Jubiläumsjahr 2022 unter "Marburg800" auf dem Rudolphsplatz präsentiert werden soll. Ergänzt wird der Workshop um ein öffentliches Abendprogramm im "Q" (Pilgrimstein 26-28): am Donnerstag, 11. November, erwartet Interessierte von 20 bis 22 Uhr ein Gespräch mit Florian Peters-Messer. Eine Vorstellung des Drag-Künstlerinnen-Trios "La Coloc Drag" aus Poitiers sowie eine queere "Night Afterwork Party" mit DJ Xanax Attax runden am Freitag, 12. November, das Programm ab. "La Coloc Drag" treten von 19 bis 20 Uhr auf, die "Afterwork-Party" mit DJ Xanax Attax startet um 21 Uhr. Für alle Veranstaltungen gilt die 2-G-Regel. Weitere Infos: Fachdienst Kultur, 0 64 21 -2 01 41 06 oder -41 01, sowie per Mail an die Adresse nils.boettner@marburg-stadt. de.