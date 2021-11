Schlittschuhlaufen, Eishockey spielen, Eislaufen lernen - im Eispalast gibt es ab 3. Dezember nach einem Jahr Pause wieder volles Programm für alle Schlittschuhfans. Archivfoto: Nadja Schwarzwäller/Stadt Marburg

MARBURG - Bald ist es soweit: Der Marburger Eispalast öffnet am Freitag, 3. Dezember, zum 17. Mal im Georg-Gaßmann-Stadion. Unter den gegebenen Hygienevorschriften verspricht der Eispalast wieder Spaß für die ganze Familie. "Ein Highlight dieses Jahr ist der Außenring", kündigt die Stadträtin und Sportdezernentin Kirsten Dinnebier (SPD) an. Denn auch unter freiem Himmel kann Schlittschuh gefahren werden.

Den Aufbau und Betrieb des Eispalastes organisieren auch in diesem Jahr der Fachdienst Sport der Stadt Marburg gemeinsam mit der Familie Ahlendorf. Dank der energieeffizienten Eisaufbereitungsmaschine sei die Qualität des Eises zu jedem Zeitpunkt auf einem hohen Niveau, um sowohl die Sicherheit als auch den Spaßfaktor zu garantieren. Stadträtin Dinnebier erklärte, dass sich wegen der Umstellung auf LED der Energieaufwand deutlich reduziert habe. Der 2019 angeschaffte Eishobel könne die Fläche kontinuierlich dünn halten. Dadurch müsse weniger Strom verwendet werden, um die Fläche runterzukühlen.

Unter der Eisfläche werde auch eine Dämmung eingesetzt, die bereits 2019 für eine erhebliche Einsparung bei den Energiekosten gesorgt habe, ergänzte Toni Ahlendorf. Dieses Mal sei die Eisfläche sogar noch größer: 38 mal 18 Meter drinnen und 18 mal 10 Meter draußen. Erstmals könnten dieses Jahr vorgewärmte Schlittschuhe ausgeliehen werden.

Der Eispalast öffnet offiziell seine Pforten am Freitag, 3. Dezember. Der Einlass beginnt um 12 Uhr. Der Eispalast ist von da an täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Lediglich an Heiligabend sowie dem ersten Weihnachtsfeiertag ist er geschlossen.

Für den Besuch des Eispalastes gelten die aktuellen 3G-Regeln und ein Nachweis ist bereitzuhalten. Montags findet von 10 bis 12 Uhr ein Seniorenprogramm statt. Das Programm ist ebenfalls für Rollstuhlfahrer geeignet. Zudem steht an jedem Montag ab 18 Uhr Eishockey auf dem Programmplan. Zu diesem Zeitpunkt ist dann kein freies Eislaufen mehr möglich.

An drei Terminen können Jugendliche nachts fahren

Außerdem wird eine Eisschule angeboten: für Anfänger jeweils am Dienstag, 28. Dezember, sowie am 4. Januar 2022, und für Fortgeschrittene jeweils am Mittwoch, 29. Dezember, sowie am 5. Januar 2022. Am Montag, 27. Dezember, und am Montag, 3. Januar 2022, wird es Eishockey für Kinder ab acht Jahren geben. Veranstaltungen finden jeweils von 8.30 bis 10 Uhr statt. Eine vorherige Anmeldung unter eispalast@marburg-stadt.de oder Telefon 0 64 21-2 01 14 52 ist erforderlich. Zudem bietet auch die Jugendförderung der Stadt ein umfassendes Programm. An drei Tagen gibt es das Angebot des Nachtsports: Jeweils am Freitag, 17. Dezember, sowie am 7. Januar und am 21. Januar 2022, können Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren von 22 bis 24 Uhr übers Eis gleiten. An eben diesen drei Terminen erhalten Jugendliche zudem von 20 bis 22 Uhr den Eintritt zum halben Preis. Von montags bis freitags können bis 14 Uhr Jugendgruppen, Kita-Gruppen und Schulklassen kostenfrei aufs Eis. Auf Anfrage haben sie auch die Möglichkeit - ergänzend zum Sportunterricht - etwa ins Eishockey eingeführt zu werden.

Der Eintritt kostet für Kinder 4 Euro und für Erwachsene 5 Euro. Die Schuhausleihe kostet 3,50 Euro.