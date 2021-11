Stabwechsel im Präsidentenamt der Von Behring-Röntgen-Stiftung (v.l.): Wissenschaftsministerin Angela Dorn, der neue Stiftungspräsident Lars Witteck, Bundesminister a.D. Friedrich Bohl, Vizepräsidentin Gabriele Krombach und Vizepräsident Roland Lill. Foto: Christian Stein

MARBURG - Die Von Behring-Röntgen-Stiftung hat einen neuen Vorstandsvorsitzenden: Der ehemalige Regierungspräsident Lars Witteck folgt am 1. Dezember auf Friedrich Bohl, dessen Amtszeit nach zehn Jahren an der Spitze der Medizinstiftung endet. Am Donnerstag fand im Congresszentrum in Marburg die Amtsübergabe mit 40 geladenen Gästen statt.

"Ich danke Friedrich Bohl ganz herzlich für sein langjähriges Engagement als Präsident der Von Behring-Röntgen-Stiftung", erklärte Hessens Ministerin für Wissenschaft und Kunst, Angela Dorn (Grüne), die auch Kuratoriumsvorsitzende der Stiftung ist. Die Stiftung und damit die beiden Universitäten und ihre Wissenschaftler hätten in dieser Zeit von seiner großen Erfahrung und seinen vielen guten Kontakten profitieren können.

Friedrich Bohl, Jahrgang 1945, hat an der Universität in Marburg Rechtswissenschaften studiert. Neben vielen anderen Ämtern und Aufgaben in Politik und Wirtschaft war er von 1991 bis 1998 Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes.

"Dass wir Lars Witteck für dieses wichtige Amt gewinnen konnten, freut mich von Herzen", sagte Angela Dorn weiter. Aus seiner Zeit als Regierungspräsident kenne er die Universitäten, die beiden Klinika und die Forschung, die dort betrieben wird, sehr gut. Witteck sei ein überzeugter Mittelhesse und werde der Unterstützung für die medizinische Forschung in Gießen und Marburg sicher viele neue Impulse geben.

Der 47-jährige Lars Witteck ist gebürtiger Marburger. Nach seinem Studium der Rechtswissenschaften und Promotion in Gießen war er unter anderem Richter am Amtsgericht Friedberg sowie am Landgericht Gießen. Von 2009 bis 2015 war Witteck Gießener Regierungspräsident. Anschließend ist er von der Politik in die Wirtschaft gewechselt und ist seitdem Vorstandsmitglied der Volksbank Mittelhessen.

Bereits im vergangenen Jahr wurde er auf einstimmigen Vorschlag des Kuratoriums der Von Behring-Röntgen-Stiftung von Wissenschaftsministerin Angela Dorn ab dem 1. Dezember 2021 auf die Dauer von fünf Jahre zum Stiftungspräsidenten bestellt.

Als neuer Vizepräsident wurde Professor Roland Lill begrüßt, der dem verstorbenen Professor Hans-Dieter Klenk im Amt folgt. Der 66-jährige Biochemiker leitet das Institut für Zytobiologie und Zytopathologie der Philipps-Universität Marburg. Der vielfach ausgezeichnete Forscher komplettiert den dreiköpfigen Vorstand, dem als zweite Vizepräsidentin die Gießener Radiologin Professorin Gabriele Krombach angehört.

Die Von Behring-Röntgen-Stiftung wurde am 8. September 2006 vom Land Hessen zur Förderung der Hochschulmedizin an der Justus-Liebig-Universität Gießen und der Philipps-Universität Marburg errichtet. Mit ihrem Stiftungskapital in Höhe von 100 Millionen Euro, aus dessen Zinserträgen die Förderung erfolgt, gehört sie zu den größten Medizinstiftungen in Deutschland. Seit ihrer Gründung hat die Von Behring-Röntgen-Stiftung rund 22 Millionen Euro für 130 medizinische Forschungsprojekte bewilligt.