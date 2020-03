Zahl der Infizierten in Marburg-Biedenkopf steigt auf 117 an

Jetzt teilen:

Marburg-Biedenkopf (red). Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Marburg-Biedenkopf hat sich auf 117 erhöht, teilte die Pressestelle des Kreises am Sonntagmorgen mit. Vier Personen befinden sich weiter in stationärer Behandlung. 34 Personen gelten inzwischen wieder als gesund.

Ein aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf stammender Mann ist in Folge der Infektion mit dem Coronavirus in einem Heidelberger Krankenhaus gestorben.

Der verstorbene 76-Jährige wurde nach Angaben der Kreispressestelle wegen verschiedener Vorerkrankungen seit Anfang März in einer Klinik in Heidelberg behandelt. Da er aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf stammt, wird sein Fall in der der Statistik dem hiesigen Gesundheitsamt zugeordnet.