Zentrale Anlaufstelle für "Ukrainehilfe"

Große Hinweisschilder weisen den Weg zu der zentralen Marburger Einrichtung für Geflüchtete. Foto: GoldfischArt

MARBURG - Die Stadt Marburg hat eine zentrale Anlaufstelle "Ukrainehilfe" im Georg-Gaßmann-Stadion eröffnet. Dort erhalten alle Menschen, die aus dem Krieg in der Ukraine nach Marburg kommen, Unterstützung - von Erstinformationen übers Ausländerrecht bis zur Unterkunft.

Das zweite Standbein ist die "Ukrainehilfe-Börse": Sie bringt Hilfsangebote aus der Bevölkerung mit dem konkreten Bedarf der Menschen zusammen.

Große Schilder in den ukrainischen Farben Blau und Gelb weisen den Weg vom Parkplatz an der Leopold-Lucas-Straße zur "Ukrainehilfe" und den Ansprechpersonen der Stadt. Hier arbeiten städtischen Fachdienste der Stadt wie Ausländerbehörde, Sozialamt und Fachdienst Migration und Flüchtlingshilfe zusammen.

Die Ankommenden erhalten hier wichtige Erstinformationen, Hilfe bei Anmeldungen und Anträgen, zu finanzieller Unterstützung, medizinischer Versorgung oder auch Corona-Infos zum Testen und Impfen - alles in deutscher und ukrainischer Sprache.

Außerdem kümmert sich die "Ukrainehilfe" um Unterkünfte. Die Stadt richtet aktuell das ehemalige Altenzentrum am Richtsberg für Ukrainer aus dem Kriegsgebiet her. Ab Freitag ist das Haus bereit, neue Menschen zu beherbergen. Insgesamt 70 Einheiten gibt es dort also kurzfristig inklusive einer Versorgungsmöglichkeit durch das neue Seniorenzentrum nebenan. Weitere Unterkünfte kommen dazu.

Erreichbar ist die zentrale Anlaufstelle in der Leopold-Lucas-Straße 46 b montags bis freitags 13 bis 16 Uhr, per Telefon unter 0 64 21-2 01 40 00 jeweils montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr, sowie per E-Mail an ukrainehilfe@marburg-stadt.de.

Alle Privatpersonen, Unternehmen, Vereine, Gruppen und Initiativen können ihre Angebote bei der zentralen "Ukrainehilfe-Börse" der Stadt melden.

Die Stadt bitte eindringlich darum, die Hilfsangebote anzumelden, aber nicht vorbeizubringen. Die "Ukrainehilfe" richtet kein Lager für Sachspenden ein. "Stattdessen vermitteln und steuern wir alle Hilfsangebote zielgerichtet und orientieren uns am Bedarf der Menschen", erklärt Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD).