Zug mit Schnellbremsung wegen spielender Kinder

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

STADTALLENDORF - Das gefährliche Spiel von zwei sieben und neun Jahre alten Kindern führte am Montagnachmittag, 10. Januar, zu einem Polizeieinsatz in Stadtallendorf. Die beiden Kinder spielten unmittelbar an der Bahnstrecke und zwangen einen Regionalexpress auf dem Weg von Kassel nach Frankfurt zu einer Schnellbremsung.

Die beiden aus Stadtallendorf stammenden Jungen blieben unversehrt. Der Zug konnte gerade noch rechtzeitig stoppen. Ein Lokführer kletterte aus seinem Führerstand und übergab die beiden Kinder der Bundespolizei. Die Bundespolizisten klärten die Sprösslinge über ihr Fehlverhalten auf und übergaben sie anschließend ihren Eltern.

Auch die rund 250 Reisenden in dem Zug kamen durch die überraschende Schnellbremsung mit einem Schrecken davon und blieben unverletzt. Die Bahnstrecke war während des Polizeieinsatzes gesperrt. Insgesamt verspäteten sich neun nachfolgende Züge um rund 30 Minuten.