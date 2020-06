Zum Abschluss gibt es eine Party im Marburger Autokino

Partystimmung im Autokino Marburg: Plastik Funk an den DJ-Decks vor der Kinoleinwand. Foto: Henrik Isenberg/GOLDfisch ART

Marburg (red). Ende April verwandelte sich der Messeplatz in das erste Autokino in Marburg. Hunderte Wagen parken seither täglich vor der großen LED-Leinwand. Bis Ende Juni ist es noch auf dem Messeplatz geöffnet.

Zum Abschluss gibt es eine geballte Ladung an Filmen für die ganze Familie, Festival-Stimmung mit Live-Musik und DJ-Performance sowie eine PAF-Revival-Party.

Am Donnerstag, 25. Juni, ist der Singer- und Songwriter "Janne" mit seiner Band live auf der Bühne zu erleben. Bei der Autodisco am Freitag, 26. Juni, legt David Puentez, dessen aktueller Hit "Superstar" im Radio rauf und runter läuft, als Headliner auf. Mit dabei sind außerdem "Tiefblau" und DJ Alex Hof aus Mornshausen. Am Samstag, 27. Juni, findet im Autokino Marburg die Drive-in-"PAF-Party" statt. Die beiden "PAF"-DJs Holger und Gerit - Organisator und Macher der legendären Depeche-Mode-Nächte in der heimischen Disco - rücken mit Platten und CDs an. Das Programm beinhaltet Klassiker und auch aktuelle Hits. Dazu laufen die entsprechenden Musikvideos auf der großen LED-Leinwand. Zum Abschluss am Sonntag, 28. Juni, laufen drei Filmhöhepunkte: "Shaun das Schaf" für die ganze Familie, die Komödie "Die Goldfische" und der Queen-Film "Bohemian Rhapsody". Zum Film "Die Goldfische" können sich die Besucher auf eine Überraschung freuen.