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Stadt und Kreis Marburg

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Mittwoch, 03.06.2020 - 16:00
1 min

Zum Marburger Pfingstgottesdienst gibt es eine Tüte Popcorn

400 Christen feiern auf dem Gelände des Autokinos. Singen ist bei offenem Fenster im Wagen erlaubt.

Von Christian Lademann
Der katholische Hochschulpfarrer Martin Stanke begrüßt die Gottesdienstbesucher im Autokino. Foto: Christian Lademann

Der katholische Hochschulpfarrer Martin Stanke begrüßt die Gottesdienstbesucher im Autokino. Foto: Christian Lademann

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Fotos
Der katholische Hochschulpfarrer Martin Stanke begrüßt die Gottesdienstbesucher im Autokino. Foto: Christian Lademann

Der katholische Hochschulpfarrer Martin Stanke begrüßt die Gottesdienstbesucher im Autokino. Foto: Christian Lademann

Knapp 200 Fahrzeuge mit rund 400 Gottesdienstbesuchern hatte sich im Autokino eingefunden. Foto: Christian Lademann

Knapp 200 Fahrzeuge mit rund 400 Gottesdienstbesuchern hatte sich im Autokino eingefunden. Foto: Christian Lademann

Der Posaunenchor der Elisabethkirche Marburg - in großem, gebotenem Abstand zu einander einhaltenden Halbkreis positioniert - untermalt den Gottesdienst mit Bläserklängen. Foto: Christian Lademann

Der Posaunenchor der Elisabethkirche Marburg - in großem, gebotenem Abstand zu einander einhaltenden Halbkreis positioniert - untermalt den Gottesdienst mit Bläserklängen. Foto: Christian Lademann

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