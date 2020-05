Zutritt nur noch mit Termin und Maske möglich

Jetzt teilen:

MARBURG - (red). Die Marburger Stadtverwaltung öffnet wieder ihre Türen für den Publikumsverkehr – für alle Bürger mit Termin, Maske und unter strikter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln.

Für das Rathaus und alle anderen Verwaltungsgebäude gilt: Besucher sind gebeten, nur in die Verwaltung zu kommen, wenn ihr persönliches Erscheinen unbedingt notwendig ist und sie vorher telefonisch einen Termin vereinbart haben. Im Vorfeld ist mit dem jeweiligen Fachdienst abzuklären, ob und wie sich ihr Anliegen auch telefonisch, per E-Mail oder über den Online-Service der Stadt erledigen lässt. Alle Kontaktdaten der Fachdienste gibt es online unter www.marburg.de/corona oder telefonisch unter 0 64 21-20 10.

Die regulären Öffnungszeiten der Verwaltung sind Montag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr, Donnerstag von 15 bis 18 Uhr (oder nach individueller Vereinbarung).

Dort wo nötig und möglich hat die Stadt bauliche und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Neu ist der Empfangsbereich im historischen Rathaus am Marktplatz: Im Foyer können sich Besucher anmelden und werden von dort zu ihren vereinbarten Treffen weitergeleitet. Im Jugendamt und im Sozialamt in der Friedrichstraße sind am Eingang des Gebäudes die Telefonnummern der jeweiligen Ansprechpartner ausgehängt, um sich direkt bei ihnen zu melden.

Zusätzlich zu den allgemeinen Regeln im Gebäude wurden an den Schreibtischen, an denen Gespräche stattfinden, Plexiglas-Abtrennungen installiert. Im Bauamt in der Barfüßerstraße 11 sind ab Montag, 18. Mai, wieder persönliche Gespräche möglich – und zwar im großen Sitzungssaal des Erdgeschosses und in Raum 24 (Zugangsbereich Fachdienst Stadtplanung und Denkmalschutz). Beide Räume sind barrierefrei erreichbar. Die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Bauleitplanung erfolgt in Form eines öffentlichen Aushangs während der Dienstzeiten im Foyer des Bauamts.