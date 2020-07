Zwei Männer nach Verfolgungsfahrt in Marburg verhaftet

Symbolfoto: Harald Kaster

MARBURG - Ohne Führerschein, mit gestohlenem Kennzeichen, unter Drogeneinfluss und zu schnell waren zwei Männer am Sonntag in Marburg unterwegs.

Um 11 Uhr fiel einer Streife ein mit zwei Personen besetzter roter Opel Astra in der Neue Kasseler Straße auf. Als die Beamten das Fahrzeug kontrollieren wollten, stellte sich laut Polizei heraus, dass die angebrachten Kennzeichen gestohlen waren.

Der Fahrer trat in Höhe der Siemensstraße sofort die Flucht an, ignorierte dabei Anhaltesignale der Polizei ebenso wie Martinshorn sowie Blaulicht und fuhr mit hoher Geschwindigkeit über den Ginseldorfer Weg in einen Waldweg. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich nach Informationen der Polizei Passanten und spielende Kinder auf der Straße, die durch das eingeschaltete Martinshorn gewarnt wurden und rechtzeitig zur Seite gehen konnten.

Auf dem Waldweg verlor der Fahrer nach etwa 400 Metern unterhalb der Unterführung zur L3092 die Kontrolle über den Wagen, kam ins Schleudern und rutschte eine Böschung herunter. Dort touchierte das Auto einen Baum und blieb qualmend stehen. Vorsorglich alarmierte die Polizei die Feuerwehr.

Den 18-jährigen Beifahrer nahm die Polizei direkt am Unfallort fest. Bei ihm stellten die Beamten eine geringe Menge Rauschgift sicher. Der mutmaßliche Fahrer, laut Polizei ein 26-Jähriger, flüchtete zu Fuß und stürzte dabei mehrfach. Letztendlich rutschte er einen Hang hinunter und landete in einem Weiher. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Da die Beamten den Verdacht hatten, der 26-Jährige sei unter Drogeneinfluss gefahren, veranlasste die Polizei nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme. Den beschädigten Wagen stellte die Ordnungshüter sicher. Im Kofferraum entdeckten sie zudem eine Vielzahl von Kupfer- und Stromkabeln. Die Ermittlungen zur Herkunft dauern noch an.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die durch die Fahrweise des roten Astras gefährdet wurden. Hinweise nimmt sie unter Telefon 06421-4060 entgegen.