Zwei Menschen sterben nach schwerem Unfall auf L3077

RAUSCHENBERG - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L3077 zwischen Bracht und Rosenthal sind am Mittwochnachmittag zwei Menschen ums Leben gekommen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war eine 61-Jährige gegen 16.05 Uhr mit ihrem Skoda in Richtung Rosenthal unterwegs. Hinter ihr fuhr ein mit zwei Personen besetzter Trabant. Aus der entgegengesetzten Richtung kam ihnen ein Radfahrer sowie ein Wohnmobil entgegen, das ein 65-jähriger Mann steuerte. Laut Polizei überholte der Fahrer des Wohnmobils den Radfahrer. Die entgegenkommende Skoda-Fahrerin sah den Überholvorgang und bremste ihr Fahrzeug vorsorglich ab. Die Polizei gibt an, dass der 76 Jahre alte Trabant-Fahrer das Bremsmanöver der 61-Jährige wohl zu spät bemerkte habe und daraufhin nach links auf die Gegenspur auswich. Er touchierte zunächst das Heck des Skodas und prallte danach frontal in das entgegenkommende Wohnmobil. Bei dem Unfall verletzten er und seine 70-jährige Beifahrerin sich tödlich.

Die Unfallstelle war bis etwa 20.30 Uhr voll gesperrt. Zur abschließenden Klärung des Unfallgeschehens hat die Staatsanwaltschaft Marburg einen Sachverständigen hinzugezogen und die beteiligten Fahrzeuge sichergestellt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Stadtallendorf unter 06428-93050 in Verbindung zu setzen.