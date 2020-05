Zwei Verletzte nach Unfall auf B454 bei Stadtallendorf

Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

STADTALLENDORF - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 454 zwischen Kirchhain und Stadtallendorf haben sich am Mittwochmorgen zwei Autofahrer verletzt.

Nach den Informationen der Polizei waren ein 63 Jahre alter Mann aus dem Nürnberger Land mit seinem schwarzen VW Touran und ein 24 Jahre alter Stadtallendorfer mit seinem weißen Mercedes auf der B454 von Stadtallendorf nach Kirchhain unterwegs. Der VW-Fahrer wollte auf Höhe des Hofs Netz nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen. Dabei fuhr ihm der Mercedesfahrer ins Heck. Der Zusammenstoß katapultierte den VW in den Gegenverkehr, wo er mit einem entgegenkommenden weißen Hyundai kollidierte. Der Hyundai wiederum prallte in die rechte Leitplanke. Sein 38 Jahre alte Fahrer blieb laut Polizei unverletzt. Der Fahrer des VW-Touran kam ins Krankenhaus. Der 24-jährige Mercedesfahrer verletzte sich leicht. Die Bundesstraße war zwischen 8.50 und 10.50 Uhr voll gesperrt.