2,5 Millionen Euro für neue Ortsdurchfahrt von Niederhörlen

Durch die Sanierung der Ortsdurchfahrt erhoffen sich die Bürger in Niederhörlen auch eine Verbesserung der Situation an den Ortseingängen. Die Insel aus Richtung Oberhörlen bremst den Verkehr nämlich kein Stück, wie die Anlieger wissen. Hier kann beinahe gradlinig in den Ort eingefahren werden. Archivfoto: Sascha Valentin

STEFFENBERG-NIEDERHÖRLEN - Steffenberg-Niederhörlen (red). Am Montag, 20. Juni, beginnt die Sanierung der Landesstraße 3331 in der Ortsdurchfahrt von Niederhörlen.

Bei diesem Gemeinschaftsprojekt von Hessen Mobil und der Gemeinde Steffenberg saniert Hessen Mobil die Fahrbahn grundhaft, während die Gemeinde unter anderem die Leitungen in der Straße, die Gehwege und die Straßenbeleuchtung erneuert. So werden nicht nur Kanal- und Wasserleitungen erneuert, sondern auch ein Leerrohrsystem für den zukünftigen Breitbandausbau verlegt. Außerdem wird der östliche Ortseingang, aus Richtung Niedereisenhausen kommend, umgestaltet, was den Verkehr im Ortseingangsbereich verlangsamen soll.

Eine Verkehrsinsel soll Fußgängern und Radfahrer sowie Radfahrenden das Überqueren erleichtern. Während der Arbeiten muss die L 3331 im Baustellenbereich voll gesperrt werden.

Die Umleitung für den Durchgangsverkehr führt ab Oberhörlen auf die Bundesstraße 253, von dort über Oberdieten und Niederdieten bis Breidenbach und anschließend auf der L 3049 über Wolzhausen und Quotshausen nach Niedereisenhausen. Für den Radverkehr zwischen Oberhörlen und Niederhörlen führt eine Umleitung über einen asphaltierten Wirtschaftsweg parallel zur L 3331.

Die Bauarbeiten werden in drei Bauabschnitte aufgeteilt. Bis zum jeweiligen Baustellenbereich bleibt die Ortsdurchfahrt für den Anliegerverkehr befahrbar. Der erste Bauabschnitt umfasst den Bereich zwischen der Einmündung der Straße "Im Kreis" und der Kreuzung der L 3331 mit den Straßen "Eichenwaldstraße" und "Am Wesse". Ab Montag, 20. Juni, bis Ende Dezember dieses Jahres wird daran gearbeitet.

Kosten belaufen sich auf rund 2,5 Millionen Euro

Nach einer Winterpause folgt der rund 20 Wochen andauernde zweite Bauabschnitt zwischen der Kreuzung der Ortsdurchfahrt mit der Eichenwaldstraße/Am Wesse und dem Ortsausgang in Richtung Oberhörlen. Den Abschluss bildet der dritte Bauabschnitt zwischen der Einmündung der Straße "Im Kreis" und dem Ortsausgang in Richtung Niedereisenhausen. Hier wird im direkten Anschluss an den zweiten Bauabschnitt voraussichtlich von Sommer bis Spätherbst 2023 gebaut. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf rund 2,5 Millionen Euro. Davon trägt die Gemeinde Steffenberg etwa 1,5 Millionen Euro und das Land Hessen übernimmt 1 Million Euro.