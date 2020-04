Angelburger Fußballer desinfizieren Einkaufswagen

Die Spieler des FC Angelburg haben am Samstag vor dem Rewe-Markt in Niedereisenhausen zur Freude der Einkaufenden zehn Stunden lang die Einkaufswägen desinfiziert. Foto: Sascha Valentin

STEFFENBERG-NIEDEREISENHAUSEN. Die Fußballer des FC Angelburg nutzen ihre spielfreie Zeit, um anderen zu helfen. Anstatt am Osterwochenende die Beine hochzulegen, haben sie am Samstag den gesamten Tag über dem Rewe-Markt in Niedereisenhausen geholfen, die Einkaufswägen zu desinfizieren.

"Wir haben ja jetzt reichlich Zeit und uns überlegt, was wir damit anfangen", erzählte Marc Debus. Da sei ihnen die Idee gekommen, diese Freizeit in den Dienst einer guten Sache zu stellen und durch ihren Einsatz anderen in dieser schweren Zeit zu helfen.

Schon morgens um 8 Uhr standen die Trainer des A-Ligisten auf der Matte und hielten Desinfektionsspray und Tücher bereit, um die Einkaufswägen nach jeder Nutzung zu reinigen und so das Übertragungsrisiko für eine mögliche Infektion zu verringern.

"Ein Team, das jeweils aus zwei Leuten besteht, ist immer eine Stunde lang im Einsatz", erklärt Debus. "Bis 18 Uhr sind wir hier vor Ort und kümmern uns um die Einkaufswägen", ergänzte er.

Bei den Einkaufenden kam der freiwillige Dienst der Fußballer sehr gut an. Neben Dankesworten wollten einige sogar Spenden geben - so sehr haben sie sich über die Initiative gefreut, die immerhin ein Stückchen Sicherheit beim Einkauf vermittelt hat.