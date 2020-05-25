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Montag, 25.05.2020 - 11:32
2 min

Bauhöfe Steffenberg und Angelburg loten Zusammenarbeit aus

Die Steffenberger Bürgerliste hat in der Parlamentsrunde einen Antrag eingebracht, in dem sie sich für eine Zusammenlegung der Bauhöfe Steffenbergs und Angelburgs ausspricht.

Die Bürgerliste Steffenberg hat einen erneuten Vorstoß zur Zusammenarbeit mit der Nachbargemeinde unternommen. In ihren Ursprungsantrag sollten beide Bauhöfe (hier Steffenberg) sogar zusammengelegt werden. Foto: Sascha Valentin

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