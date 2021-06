Bürgerhäuser ab 1. Juli wieder offen

Auch das Bürgerhaus in Niedereisenhausen darf ab dem 1. Juli wieder für private Feiern gemietet werden. Archivfoto: Klaus P. Andrießen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GLADENBACH - Die Bürgerhäuser in Angelburg, Bad Endbach, Biedenkopf, Breidenbach, Dautphetal, Gladenbach, Steffenberg und Lohra können ab dem 1. Juli auch wieder für private Feiern und Veranstaltungen genutzt werden. Darauf einigten sich die Bürgermeister am Freitag in einer Videokonferenz.

Die Kommunen folgen damit den Vorgaben der neuen Corona-Verordnung des Landes, teilte Gladenbachs Bürgermeister Peter Kremer (parteilos) auch im Namen seiner Kollegen mit. Die dort festgeschriebenen Lockerungen sollen nun auch bei der Vermietung und Verpachtung kommunaler Liegenschaften, wie Dorfgemeinschaftsoder Bürgerhäuser, Vorplätze, Schutzhütten gelten.

Mieter muss ein Hygienekonzept vorlegen

"Dadurch kehrt wieder etwas mehr Normalität in das kulturelle und gesellschaftliche Leben zurück", heißt es in der Erklärung von Kremer. Unter der

Einhaltung eines bei der Anmietung der Liegenschaften vorzulegenden schlüssigen Abstands- und Hygienekonzeptes, welches sich an der aktuellen Corona-Schutzverordnung orientiert und dessen Einhaltung während der gesamten Veranstaltung garantiert sein muss, sind dadurch wieder Geburtstage, Jubiläen oder Jahreshauptversammlungen in den kommunalen Liegenschaften möglich. Eine für die Einhaltung des vorzulegenden Konzeptes verantwortliche Person ist bei der Anmeldung mit Kontaktdaten zu benennen.

Laut Kremer sind die Öffnungen für Veranstaltungen und Kulturbetrieb sowie für Zusammenkünfte von Glaubensgemeinschaften, Trauerfeierlichkeiten und Bestattungen von besonderer Bedeutung.

"Natürlich fordert dieses große Stück zurückerhaltene Normalität aber auch Disziplin von uns allen, besonders von den Mietern der kommunalen Einrichtungen. Die Pandemie ist noch nicht beendet und wir dürfen keinesfalls leichtsinnig im Umgang mit dem Virus sein", erklärte Kremer. Die getroffene Absprache gilt zunächst bis zum 22. Juli - dem Datum der Gültigkeit der Corona-Schutzverordnung des Landes. Eine vorherige Anpassung behielten sich die Bürgermeister allerdings vor.